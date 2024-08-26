Brakiterapi nedir, nasıl yapılır? Brakiterapi kaç seans uygulanır?

Brakiterapi, kanser tedavisinde kullanılan özgün bir tıbbi yaklaşımı temsil eder. Radyoterapinin bir biçimi olan bu yöntem, kanser hücrelerini hedef alarak yok etmeyi veya kontrol altına almayı amaçlar. Brakiterapi, radyoaktif bir kaynağın hastanın vücuduna ya da doğrudan tümör bölgesine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Bu teknik, radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından uygulanır ve özellikle prostat, rahim ağzı, rahim, göz, beyin ve cilt kanserlerinde etkili bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilir.

Brakiterapi nedir?

"Brakiterapi ne demek?" dendiğinde; brakiterapi, kanserli hücrelere doğrudan radyasyon uygulamak için vücudun içine küçük radyoaktif kaynakların yerleştirilmesini içeren bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, tümörlü bölgeye yüksek dozda radyoterapi verirken çevredeki sağlıklı dokuları minimum seviyede etkiler. Genellikle dışarıdan radyasyon tedavisinin yanı sıra uygulanır.

Tedavinin temel hedefi, etrafındaki normal dokuları koruyarak tümör alanına yoğun bir radyasyon dozu sağlamaktır. Radyoaktif kaynaklar, özel aplikatörler kullanılarak doğal vücut boşluklarına, hedef dokuyla doğrudan temas edecek şekilde yerleştirilir. Brakiterapi en yaygın olarak kadınlarda rahim ve rahim ağzı kanserlerinde kullanılır; genellikle önce dışarıdan radyoterapi uygulanır, ardından bölgesel dozları artırmak amacıyla brakiterapiye geçilir. Aynı zamanda iç radyoterapi olarak da bilinir.

Brakiterapi nasıl yapılır?

Brakiterapi sırasında, radyoaktif kaynaklar cerrahi bir işlemle tümörün içine, çevresine veya yakın bölgelere yerleştirilir. Bu kaynaklardan yayılan radyasyon, tümör hücrelerine yüksek dozda radyasyon sağlar, böylece çevredeki sağlıklı dokular daha az etkilenir. Radyoaktif kaynaklar, genellikle birkaç dakika ila birkaç gün arasında vücutta kalır ve ardından çıkarılır. Tedavi süresi ve yöntemi, tümörün türüne, boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Brakiterapi, prostat, serviks, rahim ve cilt kanserleri gibi çeşitli kanser türlerinde etkili bir tedavi seçeneği sunar.

Brakiterapi kaç seans uygulanır?

Brakiterapi, tedavi edilecek doz ve süresine bağlı olarak farklı türlerde uygulanabilir. Bu yöntem, kişiye yönelik radyasyon yaydığı için, kanser türüne göre uygulama çeşidi belirlenir. Brakiterapide 3 ana tür bulunmaktadır: