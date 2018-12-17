Bram Schot artık resmen Audi CEO’su!

Eski Audi CEO’su Ruperd Stadler, 18 Haziran sabahı Münih Savcılığı tarafından verilen yazılı bir emirle Alman polisi tarafından Ingolstadt’daki evinde tutuklandı. Stadler, 2015 yılında patlak veren dieselgate emisyon skandalı ile bağlantılı olarak soruşturma sürecini engellemek, delilleri karartmak ve adaleti yanıltmak gibi güçlü iddialar ile suçlandı. Tutuklanan Stadler, Bavyera’da Augsburg yakınlarındaki bir hapishaneye gönderildi. Ağustos ayı yapılan bir temyiz başvurusu sonrasında 30 Ekim Salı günü Münih Temyiz Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tabii Audi tüm bu sürecin ilerlemesini beklemedi. Olayın hemen ertesi günü yani 19 Haziran’da Audi’nin başına geçici CEO sıfatıyla Bram Schot atadı. 2 Ekim tarihinde ise Stadler’in şirketteki 28 yıllık kariyerine son verdi. Audi ve Volkswagen ile olan ilişiğini tamamen kesti. Böylece şirkette birkaç aydır süren yönetim karmaşasına büyük ölçüde son buldu.
57 yaşında olan Bram Schot, 2011 yılında Mercedes-Benz’den Volkswagen Group’a transfer oldu. 2017’den beri Audi’de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyordu. Son olarak, Haziran ayından bu yana geçici olarak Audi’yi yöneten Schot, son aylarda oldukça başarılı işlere imza attığı biliniyor.
VW Group CEO’su Herbert Diess, Bram Schot için yaptığı açıklamada “Yönetim kuruluna kalıcı bir başkanın atanması güçlü bir görev süresiyle şirketin geleceğe yönelik dönüşümünü hızlandıracaktır. Bram Schot geçici görev süresinde son aylarda inandırıcı işler yaptı. Ekibinde yaptığı değişimlerle öne çıkıyor ve mevcut zorluklarla etkin bir biçimde mücadele ediyor” dedi.
Volkswagen Group CEO’su Herbert Diess tarafından alınan bir kararla Bram Schot’un Haziran ayından bu yana geçici olarak üstlendiği CEO’luk görevinde artık kalıcı bir rol üstlenmesine karar verildi. 1 Ocak itibariyle göreve resmi olarak başlayacak olan Schot aslen Hollandalı ve İsviçre çakısı olarak nitelendirebileceğimiz çok yönlü bir isim.
Schot 1 Ocak’tan itibaren Audi’yi yönetmenin yanı sıra yine VW Group bünyesinde olan İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini’yi, yine İtalyan motosiklet üreticisi Ducati’yi ve İtalyan otomobil tasarım ve mühendislik firması Italdesign Giugiaro’yu yönetecek. Ayrıca eskiden Stadler tarafından yürütülen VW Group Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlenecek. Bir yandan da kendi asıl görevi olan Audi Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini de devam ettirecek.
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