Bram Schot artık resmen Audi CEO’su!

Eski Audi CEO’su Ruperd Stadler, 18 Haziran sabahı Münih Savcılığı tarafından verilen yazılı bir emirle Alman polisi tarafından Ingolstadt’daki evinde tutuklandı. Stadler, 2015 yılında patlak veren dieselgate emisyon skandalı ile bağlantılı olarak soruşturma sürecini engellemek, delilleri karartmak ve adaleti yanıltmak gibi güçlü iddialar ile suçlandı. Tutuklanan Stadler, Bavyera’da Augsburg yakınlarındaki bir hapishaneye gönderildi. Ağustos ayı yapılan bir temyiz başvurusu sonrasında 30 Ekim Salı günü Münih Temyiz Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tabii Audi tüm bu sürecin ilerlemesini beklemedi. Olayın hemen ertesi günü yani 19 Haziran’da Audi’nin başına geçici CEO sıfatıyla Bram Schot atadı. 2 Ekim tarihinde ise Stadler’in şirketteki 28 yıllık kariyerine son verdi. Audi ve Volkswagen ile olan ilişiğini tamamen kesti. Böylece şirkette birkaç aydır süren yönetim karmaşasına büyük ölçüde son buldu.

57 yaşında olan Bram Schot, 2011 yılında Mercedes-Benz’den Volkswagen Group’a transfer oldu. 2017’den beri Audi’de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyordu. Son olarak, Haziran ayından bu yana geçici olarak Audi’yi yöneten Schot, son aylarda oldukça başarılı işlere imza attığı biliniyor.