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Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres Yolu'nda brandasız hafriyat kamyonundaki çamura dönüşmüş toprak otomobilin üzerine ve yola döküldü.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) BAHÇELİEVLER Basın Ekspres Yolu'nda brandasız hafriyat kamyonundaki çamura dönüşmüş toprak otomobilin üzerine ve yola döküldü. Sürücüsünün ani fren yapmasından kaynaklandığı belirtilen kazada trafik durma noktasına geldi.

Olay Bahçelievler Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 GA 7751 plakalı Hüseyin Kartal yönetimindeki hafriyat kamyonu Yenibosna Mevkii'nde öndeki aracın yavaşlaması sonucu ani fren yaptı. O sırada kamyonda bulunan yağmur nedeniyle çamurlaşmış toprak aynı istikamette ilerleyen Zeki Erdem yönetimindeki 34 AG 0465 plakalı otomobilin üzerine ve yola döküldü. Camı açık olan otomobilin ve sürücüsünün üstü çamur oldu. Yola dökülen çamur nedeniyle Basın ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi. Belediye ekiplerinin çamuru temizleme çalışmaları sırasında trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

"BÜTÜN ÇAMUR YOLA VE BENİM ARABAYA DÖKÜLDÜ"
Zeki Erdem “Ben yolumda giderken, kamyon sürücüsü fren yapınca, dorsede de branda yokmuş, bütün çamur yola ve benim arabaya döküldü. Sol camım da açıktı. Üstüm başım çamur oldu. Yan yana gidiyorduk. Ani fren yaptı. Bütün çamur arabanın sol yanından aşağıya döküldü. Branda olsa böyle olamayacak" dedi.
Ekiplerin çamur dökülen aracı ve yolu su ile yıkamasının ardından trafik normale döndü.

(FOTOĞRAF)

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