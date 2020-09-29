HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu

Brandaya gizlenen esrar maddesini narkotik köpeği buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde polis ekipleri baskın yaptığı bir iş yerinde brandaya gizlenen 700 gram esrarı narkotik kopeği yardımıyla bulundu.Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi’nde devriye atarken şüpheli bir şahsın elindeki poşeti yere atarak kaçmaya çalıştığını fark etti.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde polis ekipleri baskın yaptığı bir iş yerinde brandaya gizlenen 700 gram esrarı narkotik kopeği yardımıyla bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi’nde devriye atarken şüpheli bir şahsın elindeki poşeti yere atarak kaçmaya çalıştığını fark etti. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alınırken, poşette yapılan incelemede ise bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın uyuşturucuyu temin ettiğini belirttiği kişinin ikametinde ve iş yerinde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, iş yerinde gerilen bir brandaya gizlenmiş halde 700 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Kına gecesindeki 28 kişiye 31 bin 536 TL ceza!Kına gecesindeki 28 kişiye 31 bin 536 TL ceza!
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Diğer Haberler
Kına gecesindeki 28 kişiye 31 bin 536 TL ceza!
Kına gecesindeki 28 kişiye 31 bin 536 TL ceza!
İstanbul'da şiddetli yağış! Topkapı'da altgeçidi su bastı
İstanbul'da şiddetli yağış! Topkapı'da altgeçidi su bastı
Ders anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdi
Ders anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdi
Türkiye'den 'Dağlık Karabağ' açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz
Türkiye'den 'Dağlık Karabağ' açıklaması: Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz
Adana'da korkunç olay! Eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Korkunç olay! Eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstanbul'da servis çıkmazı! Çocukları okula veliler götürüyor
İstanbul'da servis çıkmazı! Çocukları okula veliler götürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.