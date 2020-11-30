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Brandayla kaplı evde yaşıyorlar! 'Evimiz olsa mesleğim yeterdi'

30.11.2020 10:09 | Son Güncelleme:
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Brandayla kaplı evde yaşıyorlar! 'Evimiz olsa mesleğim yeterdi'

Ağrı'daki merkez Ağıbaşı Köyü'nde yaşayan 8 kişilik Elbi ailesi, briketten evde yaşam mücadelesi veriyor. Çevresini brandayla kapladıkların evin banyosu ve mutfağı bulunmuyor. Yaz aylarında çobanlık yapan 41 yaşındaki Mehmet Sahil Elbi, kışın iş bulamadığı için ailesine bakmakta yetersiz kaldığını söyledi. Tek hayalinin sıcak bir yuva ve 6 çocuğunu okutmak olduğunu anlatan Elbi, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Merkeze bağlı Ağılbaşı köyünde Mehmet Salih ve Yelden Elbi (36) çifti, yaşları 5 ile 14 arasında değişen 6 çocuklarıyla üzeri brandayla kaplı banyosu ve mutfağı olmayan briketten evde yaşıyor. Yaklaşık 8 yıl önce elindeki imkanlarla satın aldığı dört duvar bir yapıyı eve dönüştürdüğünü belirten Mehmet Salih Elbi, banyo ve mutfak yapamadığını söyledi. Çocuklarının üşümemesi için evin dört bir yanını branda ile kaplayan Elbi, yazın köyde çobanlık yaptığını kışın ise işsiz olduğunu vurguladı. Elbi, "8 yıl önce kendi imkanlarımla sadece dört duvarı olan bu binayı aldım. Elimde para kalmadığı için binada sadece iki oda yapabildim. Bir evde olmazsa olmaz olan mutfak ve banyomuz yok" diye konuştu.

EVİMİZ OLSA ÇOBANLIK MESLEĞİ YETER

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Sıvası olmayan evde kışın çocuklarının üşütüp hasta olmasından endişelenen Mehmet Salih Elbil, "Kışın burası çok soğuk oluyor. Çocuklarımın hastalanmasından korkuyorum. Elimden geleni yaptım ama eksiklikler olduğu için burayı sıcak tutamıyoruz. Çocuklar hızla büyüyor ve onlarında masrafları arttı. İsteklerine, ihtiyaçlarına yetemiyorum. Yazın çobanlık yapıyorum ama maalesef kış aylarından evdeyim. Onları bu yüzden okula bile gönderemiyorum. Kazandığım para, ancak ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Şu an çalışarak kazandığım para dışında devletimiz sağ olsun çocuk parası ve kömür yardımı yapıyor. Ama maalesef 8 kişilik bir aileye yetmiyor. Eğer devlet büyüklerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımı ile bu binayı sıcak bir yuvaya dönüştürürsek dünyanın en mutlu insanı biz oluruz. Evimiz olsa çobanlıktan kazandığımla geçinebiliriz" dedi.

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Anne Yelden Elbi ise çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını bu nedenle onları okula gönderemedikleri için çok üzgün olduğunu belirtti. Yelden Elbi, "Çocuklarımızla birlikte toplam 8 kişi burada yaşıyoruz. Özellikle kışın burada kalmak çok zor. Sekiz yıldır burada bu çileyi çekiyoruz. Sadece banyosu, mutfağı olan bir evim ve çocuklarımın okumasını istiyorum. 14 ve 12 yaşında olan iki büyük kızımı okula gönderemedik. Onları öğretmen, doktor görmek her anne gibi benim de dileğim" diye konuştu.

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'YAZIN BABAMA, KIŞIN ANNEME YARDIM EDİYORUZ'

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Ailenin en büyük çocuğu olan Esmanur Elbi (14), ailesinin maddi imkanlarının yetersiz olmasından dolayı kardeşi Hüsna Elbi ile okulu bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Okuyup ailesine yardım etmek istediğini belirten Elbi, şöyle konuştu:

"Okula gitmeyi çok istiyorum. Beşinci sınıftayken kardeşimle birlikte okulu bıraktık. Okula giden kardeşlerim de imkanlar olmadığı için derslerini takip edemiyor. Yazın babama çobanlıkta kışın da anneme ev işlerinde yardım ediyoruz. Babam bazen dışarılarda çalışmak zorunda kalıyor. Onun yerine biz çobanlık yapıyoruz. Evimiz geceleri çok soğuk oluyor. "

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DHA

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