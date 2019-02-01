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Brandenburg meclisi için eşit sayıda kadın ve erkek aday yarışacak

01.02.2019 00:34 | Son Güncelleme

Brandenburg eyalet meclisi, seçimlere eşit sayıda kadın ve erkek aday katılmasını öngören bir yasa çıkardı.

Brandenburg meclisi için eşit sayıda kadın ve erkek aday yarışacak

Brandenburg böylece bu adımı atan ilk eyalet oldu.Almanya'nın Brandenburg eyaletinde kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuşmasından yüz yıl sonra bir "eşitlik yasası" çıkarıldı. Yasa, gelecekte eyalet meclis seçimlerinde partilerin seçim listelerinde eşit sayıda kadın ve erkek adayın yarışmasını öngörüyor.

Yasa eyalet meclisinde Yeşiller partisi, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Partili vekillerin oylarıyla kabul edildi.

Oy çokluğuyla kabul edilen yasa ilk kez 2018 yılı başında Yeşiller partisi eyalet meclis grubunun verdiği yasa önergesiyle gündeme gelmişti. Söz konusu önergede, kadınların eyalet meclisindeki temsiliyet oranının yetersizliğine ve bu durumun eşit demokratik katılımla çelişki oluşturduğuna vurgu yapılıyordu.

Yasa 30 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Dolayısıyla gelecek sonbaharda yapılacak eyalet seçimleri için henüz geçerli olmayacak. Brandenburg eyalet meclisinde bulunan 88 vekilin yalnızca 35'i kadın.

epd/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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