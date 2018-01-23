Brangelina meğer bu yüzden ayrılmış

Son Güncelleme 8 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 23.01.2018 11:51 |8 saat önce

Yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladıkları andan itibaren bunun nedenleri konusunda onlarca iddia ortaya atıldı. "Başka bir kadın" denildi, "Brad Pitt kendini alkole verdi" denildi, ünlü aktörün çocuklarına kötü davrandığı ileri sürüldü.

Ama bunların hiçbirine net bir yanıt gelmedi.

Brangelina meğer bu yüzden ayrılmış

1 / 20 Jolie, bir zamanların büyülü çifti Brangelina'nın yolun sonuna nasıl geldiğini ise şöyle anlattı.

2 / 20 Bir zamanlar Hollywood'un örnek çifti olarak gösterilen ve herkesin "ölüm onları ayırana kadar" birlikte kalacaklarına inanılan Brad Pitt ve Angelina Jolie'yi aslında "hayat şartları" ayırmış. Üstelik bunu itiraf eden de Angelina Jolie'nin kendisi.

3 / 20 Ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Brad Pitt ile neden ayrıldıklarını anlattı. 42 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Awards Chatter'a verdiği röportajda "yaşanmışlıkların" Brad Pitt ile ayrılmalarına sebep olduğunu açıkladı.

4 / 20 Angelina Jolie, ayrılığa giden uzun süreci şöyle anlattı: "Geçtiğimiz 10 yıl içinde önce annemi kanserden kaybettim. Sonra kendim kanser korkusu yaşadım. Bu yüzden önce göğüslerimi, sonra yumurtalıklarımı ve rahmimi aldırdım. Bütün bu süreç gerçekten çok zordu. Söylemesi bile kalp kırıcı ama tüm bu yaşananlar bizim Brad ile yollarımızı ayırmamıza neden oldu" dedi. Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikte kamera karşısına geçtikyeri By the Sea adlı filmin de ilişkilerini düzeltmek için son bir şans olduğunu ama bunu da kaçırdıklarını söyledi.

5 / 20 Jolie, Pitt ile tanışıp birbirlerine aşık oldukları Bay ve Bayan Smith filmine gönderme yaparak şöyle konuştu: "Biz birlitte çalışırken tanıştık. Sonra da birlikte çalıştık. Sanırım bu, bizim iletişim kurabilmemiz için iyi bir yol oldu. Aslında bazı açılardan öyleydi. Ama bazı açılardan da tam tersi." Angelina Jolie, yıllar içinde yaşadıklarının ilişkilerini yıprattığını ve onları ayrılığa götürdüğünü anlattı.

6 / 20 Bir yandan hastalık, bir yandan da kocasının ihaneti... Sonradan "Ben hastanede yaşam savaşı verirken, kocam benim yatağımda beni başka bir kadınla aldatıyordu" diye anlatmıştı o dönemi. İşte o ünlü şarkıcının yaşadıkları ve tıpkı onun gibi atlattıkları zor hastalık sürecinden sonra aşkları "yorulan" ve biten ünlü çiftler.

7 / 20 Adını TV dizileriyle duyuran geleceği parlak bir oyuncuydu Açelya Elmas.. Tam da tutulan ve izlenen bir dizide oynarken lenf kanserine yakalandığını öğrendi genç oyuncu... Bu haber üzerine ilk anda yıkıldı. Ama sonra toparlandı. Tedavi oldu ve iyileşti. Hastalık onun direnci ve doktorların tedavisi sayesinde teslim bayrağını çekmişti. Üstelik yanında zor anlarında bir saniye bile elini bırakmayan sevgilisi vardı.

8 / 20 Ne yazık ki uzun ve zorlu bir sürecin sonunda yendiği hastalık nüksetti. Üstelik bu kez işi daha zordu. Hastaneye yatması ve uzun süre tedavi görmesi gerekliydi. Önce tedavi görmeyi kabul etmedi. Bütün o zorlu süreci yeniden yaşamak istemiyordu. Ama ailesi ve elbette sevgilisi oyuncu Emrah Elçiboğa onu tedavi olması için ikna etti.

9 / 20 Bu kez tedavi Elmas için biraz daha zor oldu. Üç ay hastanede kaldı. İlaçların yan etkisi çok ağırdı. Hatta Açelya Elmas tedavi sırasında kaptığı bir virüs yüzünden ölümün kıyısına geldi. Sevgilisini çağırdı... Ancak onu baş ucunda gördüğünde hala yaşadığını anladı. Bu sırada çiftin ilişkisi de kopmaya başlamıştı. Elçiboğa işi gereği her an Elmas'ın yanında olamıyordu. İstanbul dışında dizi çekimindeydi.

10 / 20 Açelya Elmas tedavisi tamamlanıp hastaneden çıktıktan sonra iki sevgili tatil için Bodrum'a gitti. İşte orada Elçiboğa, Elmas'a "Ben pes ediyorum, sürdüremeyeceğim" dedi. Tam iki kez kanseri yenen Açelya Elmas, bu kez aşk acısıyla yıkıldı. Bir röportajında o anda neler hissettiğini şöyle anlatmıştı:

11 / 20 "Önce inanamadım. En zor zamanımda yanımda olan, bana destek olan insan iyileştiğimde ayrılmak istiyordu. O tekrar sevmemi, insanlara güvenmemi, hayatta kalmamı sağlayan insan. Bu ayrılık bana çok koydu." "Hastalık zamanında en çok güvendiğim insan yanımda elimi tutuyordu. O el beni bırakınca yaşamanın anlamı kalmadığını hissettim. Neden yendim ki hastalığı' dedim. Ben hastanedeyken hep evime gelip sevgilime sarılacağım anları düşünüyordum. O olmadan hastaneden çıkacak gücü bulamıyordum. Ama psikolojisi hastaneye gelmeye elvermedi. Galiba şimdi benim onu anlama zamanım."

12 / 20 Vahide Perçin ve Altan Gördüm çifti de 24 yıllık evliliklerini, Perçin'in hastalığının tedavisinden sonra bitirdi. Kariyerinin en parlak döneminde meme kanserine yakalandı Vahide Perçin.

13 / 20 Ardından gelen tedavi sürecinde yanında hep eşi Altan Gördüm vardı.Ünlü oyuncuya desteğini hiç esirgemedi Gördüm. Ama sonra hiç beklenmedik bir anda şoke eden haber geldi. Çift boşanmaya karar verdiğini açıkladı.

14 / 20 Çift açıklamasında "Karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Bundan sonra kızımızın da içinde bulunduğu bu ilişki, karşılıklı dostluk ve saygı içerisinde devam edecektir. Sanat alanında yaptığımız ortak üretimlerde bundan sonra da birlikte yol almayı sürdüreceğiz. Siz değerli basın mensuplarından da bundan sonraki hukuki süreçte özel yaşamımıza saygı göstermenizi önemle rica ediyoruz" dedi. Vahide Perçin, tedavinin ardından dizi setlerine geri döndü.

15 / 20 Henüz 19 yaşındayken müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Seçil, 2000 yılında beyin dokusundaki iltihaplanma yüzünden komaya girip şuurunu yitiren Seçil (Hekimoğlu) uzun süre yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. İşte bu sırada da hayatının en büyük darbelerinden birini yedi. Şarkıcı Seçil, hayata dönüp bir anlamda yeniden doğduktan sonra başından geçenleri Hürriyet'in Kelebek ekine şöyle anlatmıştı o dönemde: "O süreçte yanımda sadece ailem vardı. Bir de beni hiç yalnız bırakmayan sanatçı dostlarım. Onların hakkını ödeyemem."

16 / 20 Hastalığı yüzünden bir dönem hafızasını da kaybeden Seçil, o dönemde eşi Hakan Hekimoğlu ile de sorunlar yaşamış. İşte Seçil'in ağzından başına gelenler: "“Doktorlar aileme belki kızınızı kaybedebilirsiniz dedikleri sırada, eşim beni benim evimde ve benim yatağımda bir kadınla aldatıyordu.”

17 / 20 Yaşadığı kötü günleri asla unutamayan Seçil daha önce üç evlilik yaptığını, üçünde de tercihlerinin doğru olmadığını vurgulamıştı. Seçil, yaşamını tehdit eden hastalığı atlattı ama müzik piyasasında eski günlerine bir daha geri dönemedi.

18 / 20 Her ikisi de bütün Türkiye tarafından tanınmadan önce birbirlerine aşık olup evlendiler.Önce Sertab Erener'i tanıdı tüm Türkiye. Sonra da Levent Yüksel'i. İkisi de Sezen Aksu'nun Türk pop müziğine kazandırdığı isimlerdendi.

19 / 20 Hem meslek yaşamında hem de müzikal anlamda birlikteliklerini başarılı bir şekilde sürdürüyorlardı.Ama zamanla her şey değişti. Sertab Erener'in zaten uzun süredir devam eden ve zaman zaman tekrarlayan bir hastalığı vardı. Ardından Levent Yüksel ciddi bir hastalık geçirdi. Tam ikisi de iyileşti her şey yoluna girdi denilirken çiftin cephesinden şaşırtıcı bir haber geldi. Erener ve Yüksel boşanıyordu.Onları birbirlerine çok yakıştıran hayranları bu habere çok üzüldü. Ama çiftin de kendine göre haklı sebepleri vardı.