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Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

Braun Türkiye kadın kişisel bakım portfolyosundaki akıllı ürünleri ile yaza güzel ve pürüzsüz bir kapanış yaptı.

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

İlk Türk Braun marka yüzü Burcu Biricik’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte konuklar, uzun uzadıya bir bakım rutinine gerek kalmadan en yoğun günlerde bile güzel hissettiren Braun’un akıllı cilt bakımı ürünleri ile yazdan kışa pürüzsüz bir geçiş yaptılar.

Konuklar gecede Hey Douglas performansı ile yaza eğlence dolu bir veda etti.

Etkinlikte konuşan Braun Türkiye Marka Müdürü Mert Babayiğit “Braun Beauty olarak hedefimiz; modern kadının her an güzel gözükmesini ve hissetmesini sağlayacak son teknoloji ile donatılmış kullanımı kolay ürünler geliştirmek. Hızla değişen ve gelişen dünyada, hızlı yaşayan Braun kadınlarının kendilerini her zaman en güzel hallerinde hissetmelerini, ve çok değerli vakitlerini hayatta gerçekten önemli olan anlara odaklanmak için ayırmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

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Burcu Biricik Braun’la olan kişisel bağlantısını şu sözlerle dile getirdi “Güzellik rutini ve kişisel bakım için zaman bulamamak hiçbir kadın için bir problem olmamalı bence. Her an kendimizi güzel hissetmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Bunun için de uzun uzadıya salonlarda vakit geçirmek yerine minimum eforla pürüzsüz bir güzelliğe ulaşıp, vaktimi esas önemli olan anlara ayırmak istiyorum. Braun benim için, hızlı ve etkili güzellik çözümleri ile, sahip olduğum az vakitte bile tüm bakım ihtiyacımı karşılayabildiğim için çok değerli.”

Etkinlik sırasında Braun’un evde-güzellik serisine yaptığı en yeni ilaveler tanıtıldı - Dünyanın ilk akıllı epilatörü Braun Silk épil 9 SensoSmart, epilasyon uygulaması sırasında size optimum baskı için yönlendirerek kırık oluşumu, gereğinden fazla ağrı gibi faktörleri ortadan kaldırıyor. Cilt görünümünü iyileştiren ve sıkılaştıran MicroVibration başlığı ile yenilenen Braun FaceSpa Pro ile cilt bakım rutininizi en etkili ve hassas hale getirebilirsiniz.

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