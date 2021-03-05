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Brave gizlilik odaklı arama motoru üzerinde çalışıyor

05.03.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Brave gizlilik odaklı arama motoru üzerinde çalışıyor

Brave, arama motorunu güçlendirmek için açık kaynaklı bir motor olan Tailcat’i satın aldı. Şirket, başkalarının kendi arama motorlarını oluşturmak için Brave Search teknolojisini kullanmasına izin verecek.

Brave, arama motorunun Google Arama'ya ve Google Chrome’a bir alternatif sağlayacağını söylüyor. Brave, arama motorunu şu anda aylık 25 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan tarayıcısıyla aynı prensipleri kullanarak geliştiriyor. Şirket, kullanıcıları ilk sıraya koyduğunu belirtiyor. Kullanıcılarını takip etmeyeceğini veya profilini çıkarmayacağını da ekliyor. Reklam destekli bir modelin yanı sıra, ücretli, reklamsız bir seçenek de olacak. Brave, kendi reklam ağını Arama’ya getirmek için çalışıyor. Gizlilik merkezli diğer arama motoru DuckDuckGo , kullanıcıların verilerini koruyacak şekilde de olsa Microsoft tarafından desteklenen reklamları kullanmakta.

BRAVE SEARCH NELER SUNACAK?

Brave, arama motoru ile taraflı sonuçlar sunmak için “gizli yöntemler veya algoritmalar kullanmayacağını” söylüyor. Brave’e göre, arama motoru kullanıcıların gizliliklerini etkilemeden kaliteli bir arama deneyimi yaşamalarına olanak tanıyacak. Şirket, Brave Search’ün ayrıca, kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden kişiselleştirme sağlayacağını belirtiyor. Şirket, anında arama sonuçları gibi özellikler sağlamak için şirketin tarayıcısıyla birlikte çalıştıklarını da vurguluyor.

Brave Search’ü Brave tarayıcısında varsayılan arama motoru olarak da ayarlayabileceksiniz. Brave Search’ün haberi, Google’ın web tarama geçmişinize göre reklamları göstermeyi durdurma planlarını duyurduğu gün geldi. Google da artık çeşitli hizmetlerinde kullanıcı verilerini izlemek için araçlar oluşturmayacağını açıkladı.

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