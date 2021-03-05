Brave gizlilik odaklı arama motoru üzerinde çalışıyor

Brave, arama motorunun Google Arama'ya ve Google Chrome’a bir alternatif sağlayacağını söylüyor. Brave, arama motorunu şu anda aylık 25 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan tarayıcısıyla aynı prensipleri kullanarak geliştiriyor. Şirket, kullanıcıları ilk sıraya koyduğunu belirtiyor. Kullanıcılarını takip etmeyeceğini veya profilini çıkarmayacağını da ekliyor. Reklam destekli bir modelin yanı sıra, ücretli, reklamsız bir seçenek de olacak. Brave, kendi reklam ağını Arama’ya getirmek için çalışıyor. Gizlilik merkezli diğer arama motoru DuckDuckGo , kullanıcıların verilerini koruyacak şekilde de olsa Microsoft tarafından desteklenen reklamları kullanmakta.

BRAVE SEARCH NELER SUNACAK?

Brave, arama motoru ile taraflı sonuçlar sunmak için “gizli yöntemler veya algoritmalar kullanmayacağını” söylüyor. Brave’e göre, arama motoru kullanıcıların gizliliklerini etkilemeden kaliteli bir arama deneyimi yaşamalarına olanak tanıyacak. Şirket, Brave Search’ün ayrıca, kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden kişiselleştirme sağlayacağını belirtiyor. Şirket, anında arama sonuçları gibi özellikler sağlamak için şirketin tarayıcısıyla birlikte çalıştıklarını da vurguluyor.