Brazilya Cumhurbaşkanı İsrail’de

Brezilya Cumhurbaşkan Jair Bolsonaro bugün 4 günlük bir ziyaret için İsrail’e geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Bolsonaro’nun göreve başlama töreni için geçen aralık ayında Brezilya’ya gitmişti. Bolsonaro’nun dört günlük İsrail ziyareti sırasında İsrail ile bazı ikili anlaşmalar imzalaması bekleniyor. Netenyahu, Bolsonaro’nun Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma isteğini de açıklamasını bekliyor.

Bolsonaro’nun İsrail’in 9 Nisan’da yapacağı seçimler öncesi ziyaretinin zamanlamasına dikkat çekildi.

Brezilya, önceki dönemlerde İran ve Filistin yanlısı siyaset izlerken muhafazakar Bolsonaro’nun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İsrail yanlısı bir siyaset izlediği belirtildi .

Bolsonaro’nun daha önce ülkesinin Kudüs’te bir iş ofisi açmak istediğini söylemesine rağmen İsrail hükumeti; Cumhurbaşkanı Bolsonaro’nun Brezilya’nın İsrail büyükelçiliğini Kudüs’ e taşımasını istemesi bekleniyor.

Bolsonaro’nun Netanyahu’nun Kudüs’teki rezidansında akşam yemeği yiyeceği ve ortak basın toplantısı yapacağı belirtildi.



