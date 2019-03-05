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Breakdance'ın kalbi Ankara'da atacak

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 09:58 | Son Güncelleme

Dünyanın en prestijli breakdans yarışması RedBull BC One’ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara’da düzenlenecek.

Breakdance'ın kalbi Ankara'da atacak

İSTANBUL,(DHA) - Dünyanın en prestijli breakdans yarışması RedBull BC One’ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara’da düzenlenecek.

30’u aşkın ülkede düzenlenen ve dünyanın en prestijli teke tek breakdans yarışması olarak anılan RedBull BC One Cypher’ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara’da gerçekleşecek. Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen yarışmada ülkelerin en iyileri Hindistan'daki büyük final'de yer alacak.

Bu yıl itibariyle b-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Ön eleme turları ve breakdans atölyeleri 15 Mart Cuma günü saat 17.00’dan itibaren Divan Çukurhan’da gerçekleşecek. 16Mart Cumartesi günü ise finale kalan adayların final yarışı Milyon PerformanceHall’da düzenlenecek. Saat 15.30’da başlayacak yarışmada dansçılar, DJ Markone’ın müzikleriyle kozlarını paylaşacak.

Yarışmanın bitiminin ardından saat 19.15’ten itibaren kapılarını açacak olan RedBull BC One Afterparty’de yer alacak sürpriz isimler ise daha sonra açıklanacak. Türkiye’deki en iyi b-boy ve b-girl’ü ise daha önce RedBull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve TuffKid belirleyecek.

Breakdance'ın kalbi Ankara'da atacakBreakdance'ın kalbi Ankara'da atacakBreakdance'ın kalbi Ankara'da atacakBreakdance'ın kalbi Ankara'da atacak

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