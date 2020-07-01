HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Breaking Bad dizisi Muğla'da gerçek oldu!

Breaking Bad dizisi Muğla'da gerçek oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 19:09 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dünyaca ünlü Breaking Bad dizisini anımsattı.

Breaking Bad dizisi Muğla'da gerçek oldu!

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, fen bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen S.Z.B.'nin (34) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını değerlendirerek şahsı takibe aldı. Ekipler, Tepe Mahallesi kapalı çarşı mevkiinde S.Z.B.'yi uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu maddesi bulundu. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, S.Z.B.’nin daha önce özel bir okulda fen bilgisi öğretmenliği yaptığı fakat olumsuz davranışları ve kötü alışkanlıklarının tespit edilmesi nedeniyle işine son verildiği öğrenildi. (İHA)

BREAKING BAD DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir lisede çalışan Walter White, kendi halinde başarılı bir kimya öğretmenidir. Ailesini geride parasız ve yardıma muhtaç bırakmak istemeyen Walter, kimya bilimini sentetik bir uyuşturucu olan meth üretimiyle birleştirecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kurtulmuş'tan ABD'nin çağrısına tepki!Kurtulmuş'tan ABD'nin çağrısına tepki!
Airpods'u olanlar dikkat! Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Cihazınız kaybolursa...Airpods'u olanlar dikkat! Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Cihazınız kaybolursa...

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması

Kurtulmuş'tan ABD'nin çağrısına tepki!

Kaymakam İsmail Gültekin: Anamur, koronavirüs konusunda Türkiye'nin en güvenli ilçesi

Kaymakam açıkladı: Koronavirüs konusunda Türkiye'nin en güvenli ilçesiyiz

Kabotaj Bayramı'nı, İstanbul'dan Yalova'ya yüzerek kutladılar

İstanbul'dan Yalova'ya yüzdüler

Eski hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk'e müebbet hapis!

Eski tuğgeneral Çelenk'e müebbet hapis!

İki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu, gözaltına alındı

İki saatte iki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu, gözaltına alındı

Otobüste büyük panik! Ateşi ölçülünce ortaya çıktı

Otobüste büyük panik! Ateşi ölçülünce ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.