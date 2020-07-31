Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston koronavirüsü yendiğini açıkladı

Bryan Cranston, koronavirüsü yendiğini duyurdu ve ABD’nin Los Angeles kentinde bir kan bankasına plazma bağışı yaparken çektiği görüntüleri paylaştı.

Kurallara uymasına rağmen salgına yakalandığını belirten 64 yaşındaki Cranston, hastalığı hafif semptomlarla atlattığı için şanslı olduğunu vurguladı.

Oyuncu, bağışladığı plazmanın altın değerinde olduğunu söyledi ve bunun korona virüsüne yakalanan diğer hastalara yardımcı olabileceğini ifade etti. Cranston, fiziksel mesafeye ve el hijyenine dikkat edilmesi çağrısında da bulunarak "Sizi biraz daha sabırlı olmaya çağırmak istiyorum. Protokollere sıkı sıkıya bağlı kaldım ve hala öyle yapıyorum. Çok göz korkutucu ama 150 binden fazla Amerikalı bundan dolayı hayatını kaybetti. Ben şanslı olanlardan biriydim. Hafif belirtilerim var. Dileklerimi sıralıyorum ve sizi maske takmaya, ellerinizi yıkamaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ediyorum. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın."

