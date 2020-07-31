MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston koronavirüsü yendiğini açıkladı

Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston koronavirüsü yendiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 22:02 | Son Güncelleme

Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Walter White karakteriyle dünya çapında tanınan ABD’li Bryan Cranston, koronavirüse yakalandığını ve tedavi sonrasında hastalığı yendiğini duyurdu.

Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston koronavirüsü yendiğini açıkladı

Bryan Cranston, koronavirüsü yendiğini duyurdu ve ABD’nin Los Angeles kentinde bir kan bankasına plazma bağışı yaparken çektiği görüntüleri paylaştı.

Kurallara uymasına rağmen salgına yakalandığını belirten 64 yaşındaki Cranston, hastalığı hafif semptomlarla atlattığı için şanslı olduğunu vurguladı.

Oyuncu, bağışladığı plazmanın altın değerinde olduğunu söyledi ve bunun korona virüsüne yakalanan diğer hastalara yardımcı olabileceğini ifade etti. Cranston, fiziksel mesafeye ve el hijyenine dikkat edilmesi çağrısında da bulunarak "Sizi biraz daha sabırlı olmaya çağırmak istiyorum. Protokollere sıkı sıkıya bağlı kaldım ve hala öyle yapıyorum. Çok göz korkutucu ama 150 binden fazla Amerikalı bundan dolayı hayatını kaybetti. Ben şanslı olanlardan biriydim. Hafif belirtilerim var. Dileklerimi sıralıyorum ve sizi maske takmaya, ellerinizi yıkamaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ediyorum. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşklarını ilan ettiler! Aşklarını ilan ettiler!
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmişSerenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Son pozu olay oldu! 'Psikolojik şiddet…'Son pozu olay oldu! 'Psikolojik şiddet…'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elmalı skandalında yeni perde! Başka kadınla fotoğrafları çıktı

Elmalı skandalında yeni perde! Başka kadınla fotoğrafları çıktı

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

Ülke alarmda! Vaka sayısı 3 gündür rekor kırıyor

Ülke alarmda! Vaka sayısı 3 gündür rekor kırıyor

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

4 yıldır kolunda penisiyle yaşıyor

4 yıldır kolunda penisiyle yaşıyor

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş

Hadise'den kardeşi Derya Açıkgöz için duygusal paylaşım

Hadise'den duygusal paylaşım

Tarkan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Tarkan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Ünlü rapçi Post Malone, birçok kez UFO gördüğünü iddia etti

Ünlü rapçi Post Malone, birçok kez UFO gördüğünü iddia etti

Edis Boğaz'da

Edis Boğaz'da

İrem Derici sezonu açtı

İrem Derici sezonu açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.