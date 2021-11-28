Breana Tiesi çılgın boşanma partisiyle gündemde

Breana Tiesi ve Johnny Manziel 2017'de nişanlandılar. Ünlü çift, 2018'de California'da sessiz sedasız dünya evine girmişti. İkili kısa süre önce ise boşandı.

Eski NFL oyuncusu Johnny Manziel'in Instagram modeli ve influencer olan eski eşi Breana Tiesi, arkadaşları ile boşanma partisi düzenledi.

Tiesi, Johnny Manziel'den ayrılışının üzerine düzenlediği partiden kareleri sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile takipçilerine aktardı.

Bre Tiesi, partiden fotoğrafları kişisel Instagram hesabında yayınladı ve birkaç saat içinde 28.000'den fazla beğeni toplamayı başardı.

'EN ÇILGIN BOŞANMA PARTİSİ'

Tiesi, Instagram başlığında "En çılgın boşanma partisi için tüm kızlarıma teşekkürler" yazdı. Tiesi ayrıca "J için ironi yok, sadece iyi olmasını diliyorum" dedi.



Johnny Manziel'den partiyle ilgili yorum geldi. Paylaşımı ciddiye almayan Manziel; eski eşinin fotoğraflarına 10 gülen emoji ile yorum yaptı.



