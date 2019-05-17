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Bremen Eyalet Başbakanı iftara katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:13 | Son Güncelleme

Bremen Eyalet Başbakanı Carsten Sieling: - "Özellikle inancı kötüye kullanan dini fanatiklere karşı mücadelede, Müslümanlar en yakın müttefiklerimizdir"

BREMEN (AA) - Bremen Eyalet Başbakanı Carsten Sieling, Müslümanların, inancı kötüye kullanan dini fanatiklere karşı mücadelede en yakın müttefikleri olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği tarafından verilen iftara katılan Sieling, burada yaptığı konuşmada, din, ırk ayırt etmeden her kesimin ağırlandığı iftar davetlerini takdir ettiğini, iftara katılmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.

DİTİB yönetimine teşekkür eden Sieling, Bremen eyaletinin Müslümanlarla iyi ilişkiler içinde olduğunu belirterek, ''Eyaletimizde dini cemaatlerin dostane ilişkileri örnek niteliğindedir. Bildiğim kadarıyla Almanya genelinde siyaset, yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının Müslümanlarla güven içinde çalıştığı tek eyalettir." dedi.

Yaşanan terör olaylarına değinen Sieling, ''Ne yazık ki masum insanlara yönelik korkunç terör saldırıları, bu yıl yine dünyanın bazı bölgelerinde gerçekleşti. Özellikle inancı kötüye kullanan dini fanatiklere karşı mücadelede, Müslümanlar en yakın müttefiklerimizdir. Bu yüzden dayanışmamıza ihtiyaçları var. Bremen eyalet hükümeti, insanlık ve uluslararası anlayışı onurlu ve saygılı kılmak için vatandaşlarla birlikte elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir.'' diye konuştu.

Almanya ve Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin önemini vurgulayan Sieling, ''Bugün hiç olmadığı kadar istikrarlı, güvenilir ve demokratik bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Ayrıca bu nedenle Türkiye'yi Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen 4 milyondan fazla mülteci ile yalnız bırakmamalıyız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Banu Malaman da birlik ve beraberliği pekiştiren, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya ağırlık verilen mübarek ramazan ayının önemine dikkati çekerek, "Ramazan ayını sadece Müslümanlar arasında değil, hangi dinden ve kökten olursa olsun, komşularımız ve içinde bulunduğumuz toplumda karşılıklı saygı ve anlayışı geliştirmenin bir fırsatı olarak değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İftara çok sayıda dernek yöneticisi, çatı kuruluşları yöneticileri ve davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Bremen iftar

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