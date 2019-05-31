HABER

Bremen'de 6 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Almanya'nın Bremen eyaletinde yapılan seçimlerde 6 Türk kökenli eyalet milletvekili seçildi

BREMEN (AA) - Almanya'nın Bremen eyaletinde pazar günü yapılan seçimlerde 6 Türk kökenli siyasetçi eyalet meclisine seçildi.

Açıklanan kesin sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Mustafa Güngör ve Mehmet Ali Seyrek, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Oğuzhan Yazıcı, Yeşillerden Sülmez Doğan ve Şahhanım Görgü Philipp ve Sol Partiden Cindi Tuncel olmak üzere 6 vekil seçildi.

Buna göre geçen yasama döneminde 12 olan Tük kökenli siyasetçi sayısı 6'ya düştü.

Seçimde, 18'i Türk kökenli 324 aday, 84 eyalet meclisi koltuğu için yarışmıştı.

Bu oranlara göre 84 sandalyeli Bremen eyalet meclisinde SPD 23, CDU 24, Yeşiller 16, Sol Parti 10, FDP 5, Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti (AfD) 5 ve yine aşırı sağ görüşlü parti Öfkeli Vatandaş'tan (BIW) 1 vekil yer alacak.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Marmaris'te bayram yoğunluğu başladıMarmaris'te bayram yoğunluğu başladı
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili hareketliliğiİstanbul Havalimanı'nda bayram tatili hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

Bayram yoğunluğu! Akın ettiler

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Doğa tutkunları akın akın buraya gidiyor

Doğa tutkunları akın akın buraya gidiyor

Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

'Türkiye'nin çatısı'na göç başladı

'Türkiye'nin çatısı'na göç başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.