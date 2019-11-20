HABER

Bremen'de aşırı sağcı dernek "Phalanx 18" yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

Bremen İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer: - "Nasyonal sosyalist ideolojinin yayılması nerede olursa olsun gecikmeden durdurulmalı"

BERLİN (AA) - Almanya'nın Bremen eyaletinde, aşırı sağcı dernek "Phalanx 18"in faaliyetlerinin yasaklanması kararı alındı.

Bremen İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, nasyonal sosyalizm ideolojisi bulunan "Phalanx 18" derneğinin, anayasal düzene karşı olduğu belirtildi.

Bu bağlamda, Bremen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde dernek üyelerinin evlerinde aramalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, dernek faaliyetlerinin yasaklandığı kaydedildi.

Bremen İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer, "Phalanx 18" gibi anayasa karşıtı grupları yasaklamak için tüm anayasal araçların kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Nasyonal sosyalist ideolojinin yayılması nerede olursa olsun gecikmeden durdurulmalı." dedi.

Maeurer, "Phalanx 18" üyelerinin çeşitli vesilelerle Neonazi sembolleri kullandığını, derneğin düzenlediği etkinliklerde muhaliflere ve devlet yetkilerine karşı direnişin nasıl olacağına ilişkin fiziki eğitim verildiğini kaydetti.

Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada
Zonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdilerZonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdiler
Şehit astsubay törenle memleketine gönderildiŞehit astsubay törenle memleketine gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Phalanx 18" Almanya aşırı sağcı Bremen Bremen İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer dernek Nasyonal sosyalist ideoloji yasaklandı

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdiler

Zonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdiler

Şehit Karataş'ın oğlunun verdiği asker selamı yürekleri dağladı!

Yürekleri dağlayan an!

Eski eşi dehşeti yaşatmıştı! Gelen mektupla hayatının şokunu yaşadı

Eski eşi tarafından boğazı kesildi! Gelen mektupla şoke oldu

Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide bulundu! Feci ölüm

Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü

Küçükçekmece'de korkunç olay

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.