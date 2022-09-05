Brendan Fraser yeni rolü için 270 kilo olduğu söyleniyordu! Gerçek ortaya çıktı

"Mumya" , "Encino Man", "George of the Jungle", "Bedazzled", "Looney Tunes: Back in Action" ve "The Quiet American" gibi yer aldığı yapımlarla tanınan Brendan Fraser, yeni projesi "The Whale"deki "Charlie" karakteri için fiziksel bir dönüşüm gerçekleştirdi.
Fraser, alkışlar esnasında filmin yönetmeni Aronofsky’ye sarıldı.
Salondan ayrılmak isteyen oyuncu, alkışların yükselmesiyle gözyaşlarına boğuldu ve salon izleyicilerine selam verdi.
Fraser, film için büyük bir dönüşüm geçirdi ve 272 kg ağırlığındaki bir adamın rolünü oynamak için kilo aldığı söyleniyordu.
Samuel D. Hunter’ın The Whale adlı oyunundan uyarlanan filmde oyuncu, bu görünümü elde etmek için aslında protez taktı.
Yönetmenliğini Darren Aronofsky’nin yaptığı The Whale isimli film ise yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Fraser, obezite ile yaşayan ve 17 yaşındaki kızıyla yeniden iletişim kurmak için mücadele eden bir adamı oynuyor.
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