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  4. Brendan Fraser yeni rolü için 270 kilo olduğu söyleniyordu! Gerçek ortaya çıktı

Brendan Fraser yeni rolü için 270 kilo olduğu söyleniyordu! Gerçek ortaya çıktı

05.09.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mumya" serisindeki Rick O'Connell karakteriyle hafızalara kazınan ABD'li ünlü aktör Brendan Fraser, The Whale filmindeki rolü için adeta bambaşka biri oldu. 53 yaşındaki ABD'li aktörün, filmde obez bir adamı oynamak için 270 kilo olduğu söyleniyordu. Ancak gerçek ortaya çıktı. Brendan Fraser, 79. Venedik Film Festivali'nde gösterimi gerçekleşen filmindeki performansıyla 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Brendan Fraser yeni rolü için 270 kilo olduğu söyleniyordu! Gerçek ortaya çıktı

"Mumya" , "Encino Man", "George of the Jungle", "Bedazzled", "Looney Tunes: Back in Action" ve "The Quiet American" gibi yer aldığı yapımlarla tanınan Brendan Fraser, yeni projesi "The Whale"deki "Charlie" karakteri için fiziksel bir dönüşüm gerçekleştirdi.

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DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

  1. Venedik Film Festivali'nde gösterimi gerçekleşen The Whale filmi 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Variety’nin haberine göre oyuncu bu süre boyunca gözyaşlarını tutamadı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fraser, alkışlar esnasında filmin yönetmeni Aronofsky’ye sarıldı.

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Salondan ayrılmak isteyen oyuncu, alkışların yükselmesiyle gözyaşlarına boğuldu ve salon izleyicilerine selam verdi.

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OSCAR'DA ŞANSI YÜKSEK

Fraser, film için büyük bir dönüşüm geçirdi ve 272 kg ağırlığındaki bir adamın rolünü oynamak için kilo aldığı söyleniyordu.

Samuel D. Hunter’ın The Whale adlı oyunundan uyarlanan filmde oyuncu, bu görünümü elde etmek için aslında protez taktı.

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Yönetmenliğini Darren Aronofsky’nin yaptığı The Whale isimli film ise yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Fraser, obezite ile yaşayan ve 17 yaşındaki kızıyla yeniden iletişim kurmak için mücadele eden bir adamı oynuyor.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
sagligindan olacak..
parayı tercih edenler…
Teknoloji bu seviyedeyken aşırı saçma bir davranış olmuş.

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