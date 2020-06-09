Breonna Taylor: ABD polisinin yanlış evi basarak öldürdüğü sağlık çalışanının hikâyesi

ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd, 1960'lardan bu yana tanık olunan en büyük ırkçılık karşıtı gösterilerde eşitlik ve adalet çağrılarının sembolü oldu.

Protestocular 14 gündür sadece ABD'de değil dünyanın dört bir yanında onun ismini söylüyor, duvarlara resmini çiziyor.

Fakat bu gösterilerde anılan başka isimler de var. Bunlardan biri bu yıl 13 Mart günü Kentucky Louisville'deki evi polis tarafından basılan ve 8 kurşunla öldürülen sağlık çalışanı Breonna Taylor.

Öldürülmesi o günlerde çok büyük haber olmayan Taylor'un adı şimdi kitlesel gösterilerde "Adını söyle" çağrılarıyla anılıyor.

Breonna Taylor öldürülmeseydi geçen Cuma günü 27 yaşına girecekti. Doğduğu kent Louisville'de toplanan kalabalıkların onun doğum günü anısına verdiği mesajlar sosyal medyaya da yansıdı.

Annasi Tamika Palmer anma sırasında "Önceleri çok yalnızdık ama şimdi bu kadar insanın toplanıp onun adını söylemesi inanılmaz" dedi.

Tamika Taylor, öldürülmüş olmasaydı bugün kızının da 'Siyah Hayatlar Değerlidir' gösterilerine katılıyor olacağını da ekledi.