Breonna Taylor Davasında Bir Polise Suçlama

Kentucky eyaletinde siyah sağlık çalışanı Breonna Taylor’ın evinde öldürülmesi davasına bakan mahkemede jüri, üç beyaz polis memurundan biri hakkında ‘‘sebepsiz tehlikeye neden olma” suçlaması getirdi. Eyalet başsavcısı Daniel Cameron düzenlediği basın toplantısında polis memuru Brett Hankison’un, suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağını bildirdi. Başsavcıya göre polis hakkındaki suçlama Taylor’un ölümü nedeniyle değil, olay sırasında polisin açtığı ateşin komşular için oluşturduğu tehlike nedeniyle verildi. Hankinson ve beraberindeki diğer iki polis 26 yaşındaki Taylor’un evine zorla girmiş ve karşılıklı açıldığı iddia edilen ateşte Taylor erkek arkadaşının önünde ölmüştü. Diğer iki polis Jonathan Mattingly ve Myles Cosgrove kendilerini savunmak suretiyle üzerlerine ateş eden Taylor’ın erkek arkadaşına karşılık verdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılmadı. Kentucky yasaları, ilk ateşi açan karşı taraf olduğu için iki polisin karşılık vermesini haklı çıkarıyor.

ABD’de hem Taylor’ın ölümü hem de Mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ülke genelinde ırk adaletsizliği ve polis şiddetine karşı protesto gösterilerine neden olmuştu. Başsavcının davayla ilgili açıklamasını dinlemek üzere Louisville kentinde Jefferson Square Park’ta büyük bir kalabalık toplandı. Burası kentte polis şiddetine karşı düzenlenen gösterilerin de merkezlerinden. Açıklamanın hemen öncesinde Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer 72 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yalnızca işyerlerine ve sağlık kuruluşlarına gidenler yasak kapsamı dışında tutuldu. Fischer halka protestolarını barışçı biçimde ve kanun dahilinde düzenlemeleri çağrısı yaptı. Başsavcı, Taylor’ın ölümünde polisler hakkında daha fazla suçlama yapılmamasına gerekçe olarak yetkililerin elinde olay anı videolarının olmamasını gösterdi ve olayın yalnızca balistik incelemeler, 911 çağrıları, polis radyosu kayıtları ve ifadelerle anlaşılmaya çalışıldığını aktardı.

Başsavcı, bir tanığın ifadesine dayanarak polis memurlarının Taylor’ın dairesinin kapısını çaldıkları ve yanıt almayınca da zorla içeri girdikleri sonucuna vardıklarını aktardı. Başsavcı Cameron, ilk içeri girenin Mattingly olduğunu ve koridorun sonunda Taylor ile erkek arkadaşı Kenneth Walker’ı gördüğünü, Walker’ın kendilerine silah doğrulttuğunu bildirdi. Başsavcıya göre Walker, ateş ederek Mattingly’yi bacağından yaraladı. Mattingly ateşe karşılık verdi ve diğer iki polis de ona katıldı. Cameron, Taylor’a altı kurşunun isabet ettiğini söyledi, ancak bunların Hankinson’un silahından çıktığı sonucuna varılmasını sağlayacak delilin olmadığını ekledi. Cameron, balistik incelemelerin Taylor’ı öldüren kurşunun Cosgrove’un silahından çıktığını gösterdiğini söyledi. Hankinson tarafından açılan ateşte kurşunlar komşu daireye kadar gitmişti. Başsavcı Cameron, ‘‘Vermemiz gereken karar Breonna Taylor’ın ölümünün trajedi olup-olmadığı kararı değildi. Çünkü bunun yanıtı kesinlikle evet’’ dedi.