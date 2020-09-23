Breonna Taylor: Savcılığın kararı öncesi Kentucky'de olağanüstü hâl

Polislere ne oldu?

Taylor'ın ölümünde rolü olan üç polisten Brett Hankinson düşüncesizce, hedef almaksızın 10 el ateş ettiği gerekçesiyle Haziran ayında işten çıkarıldı.

Diğer iki polis ise o gece silahlarını teşkilata teslim etti ve idari işlerde çalışmaya başladı.

Yerel Louisville Courier-Journal gazetesi, altı polis hakkında iç soruşturma açıldığını aktarıyor.

İdari göreve çekilen polislerden Çavuş Mattingly, Cumartesi binden fazla çalışma arkadaşına gönderdiği e-postada kent yönetimini ve protestocuları eleştirme çağrısında bulundu:

"Savcılık ne karar verirse versin biliyorum ki biz o gece yasal, ahlaki ve etik olanı yaptık.

"Suçlular yüceltilirken iyi insanların hedef haline getirilmesi çok üzücü.

"İnsan haklarınızın hiçbir anlamı olmuyor fakat suçlulara tam otonomi sağlanıyor."

Sonrasında neler oldu?

Aynı gece başka bir yerde uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan Glover, savcıların Taylor'ı da dosyaya ekleyebilmek için kendisine baskı yaptıklarını açıkladı.

Taylor'ın ailesinin kent yönetimine karşı açtığı ölüme sebebiyet verme davası Eylül ayında 12 milyon dolarlık bir tazminatla sonuçlandı.

O tarihten sonra kentte kapı çalmadan yapılan polis baskınları yasaklandı.

Ülke genelinde çok sayıda ünlü polislerin cezalandırılması için çağrı yaptı.

Onlar arasında Demokrat Parti'nin Kasım ayındaki başkanlık seçimindeki adayı Joe Biden da bulunuyor.

