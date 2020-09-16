Breonna Taylor’ın Annesine 12 Milyon Dolar Tazminat

ABD’nin Louisville kentinde polis tarafından öldürülen siyah Amerikalı Breonna Taylor’ın annesine yerel yönetim tarafından 12 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Kararı açıklayan Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, polisin arama emirlerini uygulama yöntemlerinde reformlar yapılacağını da duyurdu.

Associated Press (AP) haber ajansının aktardığına göre, ödenecek miktar şu ana kadar bir polisin görevi kötüye kullanmasıyla ilgili bir davada ödenen en yüksek tazminat. Kentte daha önce benzer davalardaki en yüksek tazminat bedelinin 8 milyon 500 bin dolar olduğu, bu paranın 2012’de işlemediği bir suçtan dolayı 9 yıl hapis yatan bir kişiye ödendiği belirtiliyor.

Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde Mart ayında meydana gelen olayda 26 yaşındaki Taylor, polisin evine gece saatlerinde yaptığı habersiz baskında ateş açması sonucu yaşamını yitirmişti. Baskında, uykudan uyanarak gelenleri hırsız zanneden Taylor’ın erkek arkadaşı silahını bir kez ateşlemiş, polis de karşılık vererek Taylor’ı öldürmüştü. Baskında, ihbarın aksine evde herhangi bir uyuşturucu bulunmadı.