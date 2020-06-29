Brexit: AB ile İngiltere arasındaki yüz yüze görüşmeler tekrar başladı

İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki Brexit müzakereleri bugün Brüksel'de tekrar başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle görüşmeler bir süredir sanal ortamda yürütülüyordu.

AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile İngiliz mevkidaşı David Frost Mart ayından beri ilk defa Cuma günü yüz yüze görüşecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson "yeni bir momentum" ile bu ay müzakerelerin sonuçlanabileceğini söylemişti.

Bu ay AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile buluşan Johnson, Aralık ayına kadar bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtmişti.

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakanlık, "Müzakereler Eylül ayına kadar uzayamaz, bir an önce bitmesi gerekir" dedi.

Boris Johnson, müzakerelerin 2020'de bitmesi için ısrar ediyor.

Bir uzlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere'nin AB ile ticareti Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak. Bunun da İngiltere ekonomisine zarar vermesinden endişeleniliyor.

BBC Avrupa Editörü Katya Adler, varılacak ticaret anlaşmasının Avrupa Parlamentosu ve AB üye ülkeleri tarafından onaylanması gerektiğini, aksi takdirde anlaşmanın yürürlüğe girmeyeceğini hatırlatıyor ve bu durumun da İngiltere'nin AB'den taviz koparmasını zorlaştırdığını belirtiyor.