‘Brexit Anlaşması Aynı Şekliyle 3. Kez Oylanamaz’

İngiltere’de Başbakan Theresa May, iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını bir kez daha parlamentonun karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Başkanı “Hükümet sürekli milletvekillerinden iki kez reddedikleri aynı anlaşmayı oylamasını isteyemez” diyerek bunun mümkün olamayabileceği mesajını verdi.
İngiltere’de Theresa May hükümeti İngiltere Başbakanı’nın Brüksel’de AB liderleriyle bir araya geleceği ve AB’den Brexit’in ertelenmesini isteyeceği zirveden önce milletvekillerinin anlaşmaya destek vermesini sağlamayı amaçlıyor. İngiltere Başbakanı May siyasi rakiplerine anlaşmanın onaylanmamasının Brexit’in belirsiz bir şekilde ertelenebileceği anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Ancak İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası Başkanı John Bercow,yüzlerce yıllık parlamento kuralları uyarınca bir önergenin tekrar tekrar aynı oturumun gündemine getirilemeyeceğini söyledi.
Bercow, hükümetin aynı önergeyi arka arkaya meclise sunamayabileceğini belirtti. Bercow meclise sunulacak yeni bir önergenin sadece kullanılan dil açısından değil, esasının ve içeriğinin de farklı olması gerektiğini söyledi.
İngiltere Başbakanı May, anlaşmanın onaylanması halinde Avrupa Birliği’nden (AB) 29 Mart olan Brexit tarihini 30 Haziran’a ertelemelerini talep etmeyi planlıyor ve bu hafta yapılacak Avrupa Konseyi zirvesinde Brexit'in ertelenmesi konusunda karara varılmasını bekliyor.
Eğer bu sürede de Brexit anlaşması üzerinde İngiliz parlamentosunda uzlaşıya varılamazsa May daha uzun bir erteleme arayışına girecek. Bu da İngiltere’nin 23-26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.
May’in amacı azınlık hükümetine destek veren Kuzey İrlanda Demokrat Birlik Partisi’nin desteğini alabilmek. Partinin meclisteki 10 üyesinin desteği Brexit yanlısı muhafazakarları da Brexit anlaşmasına onay vermek konusunda ikna edebilir.
May’in Brexit anlaşması Ocak ayında 230 oyla, geçen haftaysa 149 oyla reddedilmişti.
İngiltere Başbakanı May’in sözcüsü James Slack, hükümetin yalnızca “gerçekçi bir başarı şanso” olduğunu düşünmesi halinde anlaşmayı yeniden parlamentoya sunacağını belirtti. Brexit anlaşması konusunda Çarşamba günü oylama yapılabilmesi için hükümetin anlaşmanın geçmesini sağlayacak yeterli oy sayısına sahip olup olmadığına Salı günü sonuna kadar karar vermesi gerekiyor.
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