‘Brexit Anlaşması Aynı Şekliyle 3. Kez Oylanamaz’

İngiltere’de Başbakan Theresa May, iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını bir kez daha parlamentonun karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Başkanı “Hükümet sürekli milletvekillerinden iki kez reddedikleri aynı anlaşmayı oylamasını isteyemez” diyerek bunun mümkün olamayabileceği mesajını verdi.

İngiltere’de Theresa May hükümeti İngiltere Başbakanı’nın Brüksel’de AB liderleriyle bir araya geleceği ve AB’den Brexit’in ertelenmesini isteyeceği zirveden önce milletvekillerinin anlaşmaya destek vermesini sağlamayı amaçlıyor. İngiltere Başbakanı May siyasi rakiplerine anlaşmanın onaylanmamasının Brexit’in belirsiz bir şekilde ertelenebileceği anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ancak İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası Başkanı John Bercow,yüzlerce yıllık parlamento kuralları uyarınca bir önergenin tekrar tekrar aynı oturumun gündemine getirilemeyeceğini söyledi.

Bercow, hükümetin aynı önergeyi arka arkaya meclise sunamayabileceğini belirtti. Bercow meclise sunulacak yeni bir önergenin sadece kullanılan dil açısından değil, esasının ve içeriğinin de farklı olması gerektiğini söyledi.