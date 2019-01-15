HABER

Brexit anlaşması İngiliz parlamentosunda reddedildi

GÜNDEM HABERLERİ  | 15.01.2019 22:48 | Son Güncelleme

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından reddedildi.

Oylama sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başbakan May muhalefetin gensoru vermesi halinde yarın bunun görüşülebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May oylama öncesinde, “Anlaşmaya karşı oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil” ifadesini kullanmıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lider Jeremy Corbyn ise parlamentoda vekiliere oylama öncesi son kez seslenerek, “Bu anlaşmanın bu gece reddedilmesinin en iyi sonucu bir genel seçim olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

PARLAMENTO İPLERİ ELİNE ALDI

İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.

Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.

Anlaşmanın reddiyle İngiltere'de erken seçim ve yeni referandum gibi bir dizi seçeneğin masaya gelmesi bekleniyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'daki referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.


Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Ankara'da dehşet! Dükkan sahibini vurdular...Ankara'da dehşet! Dükkan sahibini vurdular...
HSK ihraç etmişti! İki hakim FETÖ'den tutuklandıHSK ihraç etmişti! İki hakim FETÖ'den tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brexit anlaşma ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı

Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Hatay'da sadece 5 metrelik bir alana yağan yağmur şaşkınlık yarattı

Hatay'da sadece 5 metrelik bir alana yağan yağmur şaşkınlık yarattı

En güzel Cuma mesajları burada!

En güzel Cuma mesajları burada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kuyumcu soygunu: 1 ölü!

Ankara'da dehşet! Dükkan sahibini vurdular...

HSK ihraç etmişti! İki hakim FETÖ'den tutuklandı

HSK ihraç etmişti! İki hakim FETÖ'den tutuklandı

İlk kez yayınlandı! İşte HÜRKUŞ-C

İlk kez yayınlandı! İşte HÜRKUŞ-C

Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı

Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail yanıtı

'Çocukların Gözünden: Kıyıköy' sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı

'Çocukların Gözünden: Kıyıköy' sergisi kapılarını açtı

Nevşin Mengü'den çok çarpıcı iddia'! "Yüzüme karşı 'şerefsiz medya' diye..."

Nevşin Mengü'den çok çarpıcı iddia'! "Yüzüme karşı 'şerefsiz medya' diye..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.