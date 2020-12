Brexit Anlaşması Neleri Değiştirecek?

Ticaret: Sıfır kota, sıfır vergi

AB ile İngiltere arasında varılan anlaşmanın özünü oluşturan bu düzenlemeyle, AB, İngiltere'ye bugüne kadar olmayan bir ayrıcalık tanıdı. Buna göre, İngiliz malları "tarifesiz ve kotasız olarak" AB tek pazarına erişim sağlayabilecek. İhracatının yüzde 46'sını AB'ye yapan İngiltere, hiçbir ek ücret ödemeden mal satmaya devam edecek. Aynı şey AB ülkeleri için de geçerli olacak. Bu düzenleme AB'de en çok havacılık, otomotiv ve gıda sektörünü mutlu etti.

Gümrük uygulamasına geri dönüş

Brexit sonrası varılan ticaret anlaşmasıyla, taraflar arasında 1993 yılında kaldırılan gümrük uygulaması geri gelecek. Her geçişte ithalat ve ihracat beyanları her iki taraf için de kural olacak. Bu da ürün fiyatlarını artırma riski taşıyan idari bir yük. Üstelik, gümrük memurlarının, sınırdan geçen her kamyon için belgeleri inceleyecekleri zaman kaybı ve bunun sınırdaki yığılmalara katkısı da eklenecek. Özellikle sınırdan geçen gıda ürünleri düzenli biçimde istisnasız kontrol edilecek. Uzmanlar, bu düzenleme ile pratikte yaşanabilecek sıkıntıları, "Geçen her canlı hayvanın veteriner kontrolünden geçtiğini düşünürseniz, kaybedilen zaman ve paranın derecesini anlamak daha da kolaylaşır" örneğiyle açıklıyor.