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"Brexit anlaşmasını müzakereye açmadan çözüm bulunabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "(Brexit'e ilişkin) Ayrılık anlaşmasını yeniden müzakereye açmadan bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmayı yeniden müzakereye açmadan konuya bir çözüm bulunabileceğini söyledi.

Merkel, Bratislava'da Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, düzenli bir şekilde Brexit’i başarmak için mümkün olan her şeyin yapılacağını belirtti.

AB'nin iç pazarın bütünlüğüne ve üye İrlanda'nın korunmasına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, "Ayrılık anlaşmasını yeniden müzakereye açmadan bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, İrlanda için düzenlemelerin yapılmasının önemli ve gerekli olduğunu kaydetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün Brüksel'de AB yetkilileriyle Brexit konusunda temaslarda bulunuyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Bratislava Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini

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