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Brexit "B Planı" oylamasının tarihi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B Planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak

LONDRA (AA) - İngiltere'de hükümetin Brexit konusundaki "B Planı" 29 Ocak'ta parlamentoda oylanacak.

Hükümet yetkilileri Başbakan Theresa May'in pazartesi günü parlamentoya sunacağı "Brexit B Planı"nın, 29 Ocak'ta oylanacağını açıkladı.

İngiliz parlamentosu salı günü yapılan oylamada May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici bir çoğunlukla reddetmişti.

Parlamentonun daha önce aldığı karara göre May'in "B Planını" 3 iş günü içinde milletvekilleriyle paylaşması gerekiyor.

Muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren May'in, hazırlayacağı B Planı'nı pazartesi günü parlamentoda yapacağı konuşmada sunması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Theresa Ma Brexit ingiltere

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