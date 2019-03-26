LONDRA (AA) - İngiltere'de Brexit Bakanlığı, Parlamentoya "gerçekçi" olma ve Brexit konusunda "hayata geçirilebilecek" seçenekleri değerlendirme çağrısı yaptı.

İngiliz Parlamentosunun dün yapılan oylamada, hükümetin karşı çıkmasına rağmen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda farklı seçenekleri oylama kararı almasının ardından Brexit Bakanlığı yazılı açıklama yayımladı.

Hükümetin grup kararı alarak karşı çıktığı teklifin milletvekillerince kabul edilmesinin "hayal kırıklığı" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bu teklifle, sonraki adımları belirlemek Parlamentonun işi ancak hükümet olarak parlamentoyu gerçekçi olmaya ve AB ile müzakerelerde hayata geçirilebilecek seçenekleri değerlendirmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Parlamentosu dün gece yapılan oylamada, Brexit seçeneklerini görüşmek üzere parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten 1 günlüğüne alan değişiklik teklifini kabul etmişti.

Hükümetteki Muhafazakar Partinin "hayır" oyu için grup kararı aldığı oylamada, "evet" oyu veren Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington, Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Sağlık Bakanlığındaki düşük dereceli bakanlardan Steve Brine istifa etmişti.