Brexit belirsizliği sürüyor

Brexit anlaşmasına alternatif oluşturacak önergelerin yarın oylanması bekleniyor.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması olan Brexit süreci ile ilgili belirsizlik sürüyor. İngiliz parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda, milletvekillerinin Brexit sürecindeki etkisini artırmayı öngören bir önerge kabul edildi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in karşı çıktığı önerge, dün akşam yapılan oylamada 302’ye karşılık 329 oyla parlamentodan geçti. Oylamadan önce, önerge lehine oy kullanmak isteyen üç milletvekili görevinden istifa etti.

Bu önergenin kabul edilmesi, milletvekillerine nasıl bir Brexit istedikleri konusunda karar vermeleri imkanı tanıyor. Avam Kamarası'nda yarın düzenlenecek oturumda, Birleşik Krallık’ın AB ortak pazarında kalması, AB ile serbest ticaret anlaşması yapılması, Gümrük Birliği’nde kalınması, yeni bir Brexit referandumu yapılması veya AB’den çıkışın tamamen iptal edilmesi gibi seçeneklerin oylamaya sunulması bekleniyor. Ancak bu oylamalarda alınacak sonuçların hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.