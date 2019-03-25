Brexit çıkmazında kader haftası

Avrupa Komisyonu ise Birleşik Krallık’ın Brexit anlaşması olmadan AB’den ayrılması ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci olan Brexit çıkmazının aşılması için bu haftanın belirleyici olması bekleniyor. İngiltere parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda bugün öğleden sonra yapılacak oturumda Brexit süreci tartışılacak. Oturumda, May'in AB'den "düzenli bir şekilde çıkılması” önerisinin tartışılması planlanıyor.

Bu oturum öncesinde Başbakan Theresa May, Brexit sürecindeki kaosun aşılması ve seçenekleri görüşmek üzere Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Medyada çıkan haberlerde, Başbakan May'in farklı seçenekler üzerinde durduğu belirtildi. May'in, Brexit anlaşmasında yer almayan, İngiltere ile AB arasında daha sıkı ticari ilişkiler öngören bir dizi seçeneği gündeme getirebileceği iddia edildi. Diğer seçeneklerin ise ikinci bir referandum yapılması ve hatta 50'inci maddenin iptalinin istenmesi olabileceği öne sürüldü. 50'inci madde, üye bir devletin AB'den ayrılma sürecini düzenliyor.