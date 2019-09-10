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Brexit Geri Sayımı Sürerken İngiltere’de Siyasi Kriz Derinleşiyor

10.09.2019 18:41 | Son Güncelleme

AB’den çıkış sürecinin yarattığı siyasi kriz sürerken, Başbakan Boris Johnson’ın erken seçim planı bir kez daha parlamento engeline takıldı

Brexit Geri Sayımı Sürerken İngiltere’de Siyasi Kriz Derinleşiyor

AB’den çıkış sürecinin yarattığı siyasi kriz sürerken, Başbakan Boris Johnson’ın erken seçim planı bir kez daha parlamento engeline takıldı.

Johnson’ın AB liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde, parlamentoda çoğunluğu kazanarak, 31 Ekim’e kadar anlaşma olsun ya da olmasın İngiltere’yi AB’den ayırmayı hedefleyen planlarına destek arayışı içindeydi.

Erken seçim oylaması, hükümetin Kraliçe'nin onayını alarak parlamentoyu Brexit’in çıkış tarihi olan 31 Ekim öncesi 5 hafta süreyle askıya alan tartışmalı kararı sonrasında yapıldı. Parlamentonun askıya alınması nedeniyle 15 Ekim’de yeniden başlayacak oturumlarda milletvekillerinin 31 Ekim öncesi atılması gereken adımlarla ilgili önlerinde iki hafta gibi kısa bir süre kalıyor olacak.

Brexit’e ilişkin bazı yasaların görüşüldüğü oturumda konuşan Boris Johnson, hükümetinin İngiltere’nin AB’den ayrılma planının daha fazla gecikmesine izin vermeyeceğini belirtti ama 31 Ekim’e kadar nasıl bir yol izleyeceği konusunda ayrıntı vermedi.

Johnson’ın parlamentoyu askıya alma kararına tepkiler sürerken Avam Kamarası Sözcüsü John Bercow, 10 yıldır sürdürdüğü görevini, Brexit tarihi olan 31 Ekim’de bırakacağını açıkladı.

17 - 18 Ekim'de yapılacak AB Liderler zirvesi öncesinde Başbakan Boris Johnson’ın önündeki seçenekler ve zaman azalıyor.

İngiltere meclisinde, anlaşmasız ayrılığa ilişkin belgeler ve planları yayınlamayı zorunlu kılan bir tasarı da ele alındı.

Eski başbakan Theresa May’in ABD ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilmişti. May’in planına karşı çıkanlar arasında yer alan Johnson Temmuz ayında göreve geldiğinden bu yana parlamentodan “anlaşmasız ayrılığı” öngören planlarına destek bulmakta zorlanıyor.

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