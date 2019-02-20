HABER

Brexit görüşmelerinde ilerleme yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 23:59 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını kurtarmak için Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını kurtarmak için Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi. Görüşmede, İrlanda sınırı konusunda ilerleme katedilemediği açıklandı.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliğinden ayrılma sürecinde “Brexit” anlaşmasını kurtarmak ve parlementoda tekrar kontrolü ele alabilmek için son hamlelerini yapıyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelen May, İrlanda sınırı sorununda yapılabilecek bağlayıcı değişiklikleri görüştü. Görüşmede, İrlanda sınırı konusunda ilerleme katedilemediği açıklandı. Görüşme sonrası basına açıklama yapan May ve Juncker, müzakerelerin yapıcı olduğunu ve ay sonundan önce tekrar bir araya geleceklerini dile getirdi.
İngiliz milletvekilleri, Brexit taslağını beğenmeyerek, Başbakan May’in Kuzey İrlanda ve İrlanda sınırıyla ilgili detayları tekrar müzakere etmesi için karar almışlardı. İngiltere, 29 Mart’ta anlaşmalı veya anlaşmasız AB’den ayrılacak.

Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği
AK Parti Edremit İlçe Başkanı istifa ettiAK Parti Edremit İlçe Başkanı istifa etti
Bakan Akar, Yüksekova’da esnaf ziyareti yaptıBakan Akar, Yüksekova’da esnaf ziyareti yaptı

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu

Deniz Baykal'ın tedavisinde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.