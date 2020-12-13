Brexit görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı, görüşmeler devam edecek

Liderler, Brüksel'deki müzakere heyetlerine "Bu kadar geç bir aşamada da olsa anlaşmaya varılıp varılmayacağını görebilmek için görüşmelere devam edilmesi" talimatı verdi.

İngiltere, AB'den 31 Ocak 2020'de resmen ayrıldı. Ancak ikili arasındaki ticaret anlaşmalarının Brexit sonrası döneme uygun hale getirilmesi için 31 Aralık 2020'ye kadar süre tanınmıştı. Pazar günü, görüşmelerin devam edip etmeyeceğine yönelik kararın alınması için son gündü.

Pazar sabahı telefon görüşmesi yapan Johnson ve von der Leyen, "görüşmelere bir süre daha devam edeceklerine" dair bir ortak açıklama yaptı.

AB ile İngiltere'nin Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkışı) sonrası ticaret anlaşması için yaptığı görüşmelerde pazar günü de bir sonuca ulaşılamadı.

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki çıkış anlaşması görüşmelerinde pazar günü sonuca varılamadı. İki taraf "görüşmelerin devam etmesi" konusunda uzlaştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmeler için "yapıcı" ifadesini kullanırken İngiltere Başbakanı Boris Johnson "anlaşmasız çıkış yüksek olasılık" dedi.

Görüşmelerin ne kadar süreyle devam edeceği açıklanmadı ancak anlaşmaya varılıp ardından bunun İngiltere ve Avrupa parlamentolarında onaylanması için son tarih 31 Aralık.

Von der Leyen, pazar sabahı Johnson'la yaptığı telefon görüşmesi için "yapıcı ve faydalıydı" dedi.

Ancak Johnson, hafta başında söylediği gibi "Hiçbir anlaşmaya varılmama ihtimalinin yüksek olduğunu" belirtti.

31 Ocak'taki çıkışın ardından başlayan geçiş süreci için AB ve İngiltere, Mart ayından bu yana müzakerelerini sürdürüyor. Müzakereler, AB ticaret anlaşmalarından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına geçişte atılacak adımları ve sonrasını belirlemeyi hedefliyor.

Ticaret anlaşmasına varılamaması halinde, iki taraf arasında ithalatı ve ihracatı yapılan ürünler için fazladan masraflar çıkabilir ve bazı ürünlerin fiyatı alıcılar için beklenmedik şekilde artabilir.

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, açıklamasında "Yaklaşık bir yıldır süren müzakerelerde çok yorulmuş olsa da, son tarihler defalarca ertelenmiş olsa da, sorumluluğumuz gereği biraz daha üzerinde çalışabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.