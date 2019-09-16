Brexit için kritik zirve

Johnson, 31 Ekim'de ülkesinin gerekirse AB ile anlaşma sağlanmadan ayrılması için mücadele ediyor.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geleceği zirvede, selefi Theresa May döneminde varılan anlaşmayı tekrar müzakere etmeyi planlıyor. Haftasonunda yaptığı açıklamada, Birleşik Krallığı bilim kurgu kahramanı yeşil dev Hulk'a benzeten Johnson, "Hulk gibi gerekirse zincirleri kırabiliriz" dedi.

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacaklarına işaret eden Johnson, "Banner, kelepçelenmiş olabilir ancak tahrik edildiğinde bu kelepçeleri kırıp atar. Hulk, kelepçeler ne kadar sıkı olursa olsun her zaman bunlardan kurtuldu. Bu durum, bu ülke için de geçerli. 31 Ekim'de (AB'den) çıkacağız." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin AB'den ayrılık için yeni müzakere talebi Brüksel'de de olumsuz karşılanmıyor. Ancak olası bir yeni anlaşma hakkında Johnson'un kendi partisi içinde yoğun tartışmalar var. Ayrıca Johnson'un genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti'nin çoğunluğa sahip olmadığı parlamentoda, muhtemel bir yeni ayrılık anlaşmasının onay alıp almayacağı da belirsiz. Ülkesinin AB'den ayrılmasından yana olan Johnson, 31 Ekim tarihinde anlaşmalı ya da anlaşmasız bir biçimde Brexit’in gerçekleşmesini istiyor.