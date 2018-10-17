Brexit İçin Toplanan AB Zirvesi Umutsuz Başladı

AB liderleri Brexit müzakerelerinde varılan noktayı görüşmek üzere Brüksel'de ‘çalışma akşam yemeği’nde bir araya geldi. Ancak pazar günü yapılan son uzlaşma girişimleri de başarısız olunca, liderler zirvesinde uzlaşmaya varılması umutları da yok denecek kadar azaldı. AB adına müzakereleri yürüten Fransız politikacı Michel Barnier'nin, zirvede Brexit geçiş sürecinin 1 yıl daha uzatılmasını isteyeceği belirtildi. Theresa May ise 27 ülke liderinin buluşacağı akşam yemeğinden önce "Artık bir uzlaşmaya varmanın zamanı geldi" dedi. Son olarak Eylül ayında dönem başkanı Avusturya'nın Salzburg kentinde toplanan 27 AB lideri, İngiltere ile 'boşanma tarihi' olarak belirlenen 29 Mart 2019 hedefine ulaşabilmek için, İngiltere Başbakanı Theresa May üzerinde baskı oluşturarak, Ekim ayında toplanacak zirvede sonuç alınmasını hedeflemişti. Ancak Salzburg hedefleri, geçtiğimiz Pazar günü yaşanan uzlaşma girişimlerinin de başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle suya düştü. Pazar gününden bu yana müzakerler askıya alındı.

Zirve akşam yemeğine katılmayan Başbakan Theresa May, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi. Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yapan May, "Kuzey İrlanda için oluşturulması planlanan 'güvenlik ağı' konusunda hala farklı görüşler var. Yoğun bir şekilde birlikte çalışarak bu sorunları aşacağımızı umuyorum" dedi. Tıkanıklığın aşılması için, Michel Barnier'nin Salı akşamı, 31 Aralık 2020'de tamamlanması öngörülen geçiş sürecini 1 yıl uzatarak, bu süreç içerisinde, ticaret anlaşmasının koşullarının belirlenmesi için daha fazla zaman verilmesini gündeme getireceği bilgisi kulislerde dile getirildi. Bu öneriyle, hem İngiltere hem de İrlanda'da krize dönüşen sınırda bir güvenlik ağı oluşturulmasından kaçınılmış olacak. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, liderleri çağırdığı davet mektubunda, "Bir anlaşma sağlanamaması ihtimali oldukça güçlü" diyerek yaşanan tıkanıklığı açıkça dile getirdi. Tusk, zirve öncesi, "Theresa May'e bu çıkmaza son vermek için elinde somut bir çözüm önerisi olup olmadığını soracağım. May yaratıcı olduğunu göstermek zorunda. AB değerlerini koruyan, ama aynı anda İngiltere'nin egemenliği ile ortak pazarı da uyumlu hale getirebilen yeni bir çözüm düşünmek zorundayız" dedi.