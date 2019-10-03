Brexit İngiliz Hizmet Sektörünü Daralttı

Pazardaki şirketlerin ihale ve satın alma defterlerini yorumlayan kurumlar IHS Markit ve CIPS, istihdamda 9 yılın en düşük seviyesine dönüldüğü sonucuna vardı. Ankete katılan şirketler, ayrılan elemanların yerine yenilerini başlatamadıklarından ve müşterilerinin siparişlerini Brexit nedeniyle ertelediklerinden yakındı. Özellikle hizmet sektörünün temsilcileri 2016’daki AB’den ayrılık referandumundan bu yana, sektörün en az iyimser olan grubunu teşkil ediyor.

İmalat ve inşaat sektörlerini epeydir etkisi altında tutan ekonomik daralma, üçüncü çeyreğin endişe verici rakamlarıyla hizmet sektörüne de sıçradığının işaretlerini veriyor. İngiliz ekonomisinin sektör verileri, özellikle Eylül sonuçlarıyla beraber beklenmedik bir tablo çizdi.

Buna göre şirketlerin hizmet alımları endeksi Ağustos’da 50,6 iken, Eylül’de 49,5’e düştü. Oysa, ekonomistlerin Eylül beklentisi 50,3’tü.

Şirketlerin ihale ve tedarik defterleri üzerinde inceleme yapan IHS Markit ve CIPS adlı kurumlar, şirketlerin hizmet alımları endeksinin 50’nin altında olduğunu açıkladı. 50’nin üzerindeki okumalar gelişmenin, altındakiler ise gerilemenin işareti olarak görülüyor.

Veriler, İngiltere ekonomisinin hizmetlerde, imalatta ve inşaatta yedi yıldır ilk kez art arda iki ay üst üste performans düşüklüğüne maruz kaldığını gösteriyor.

İngiltere şirketleri bu hafta, FTSE 100 endeksinin 2016’dan bu yana AB endeksleriyle arasındaki makasın ilk kez bu denli açılmasından dolayı endişeli.

Analizciler, bu yıl telafi için gereken zamanın tükendiği ve Brexit’in 31 Ekim’de planlanan çıkış tarihine kadar iş yatırımlarını ve tüketici harcamalarını vurmaya devam edeceği endişesini taşıyor. Buna bağlı olarak İngiltere Merkez Bankası'nın, faiz oranlarını düşürme olasılığının arttığı da piyasalarda dile getirilmeye başladı.

Bu hafta gelen rakamlar, İngiltere'deki üretimin Eylül ayında üst üste beşinci ayda küçüldüğünü işaret ediyor. Benzer şekilde Euro bölgesi, ABD ve küresel borsalarda da endişelerin yaygın bir şekilde arttığı gözlemleniyor.

Küresel ticaret gerginlikleri ve bunun sonucu olarak görülen talep yavaşlaması, düşen üretimin de başlıca nedeni olarak değerlendirildi. Bundan en çok, otomotiv sektöründekiler şikayet ediyor.