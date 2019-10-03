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Brexit İngiliz Hizmet Sektörünü Daralttı

03.10.2019 22:29 | Son Güncelleme

İngiliz ekonomisinde yüzde 80’lik payla lokomotif niteliğindeki hizmet sektörünün daralma sinyalleri vermesi, piyasalardaki ekonomik durgunluk endişelerini arttırdı

Brexit İngiliz Hizmet Sektörünü Daralttı

İngiliz ekonomisinde yüzde 80’lik payla lokomotif niteliğindeki hizmet sektörünün daralma sinyalleri vermesi, piyasalardaki ekonomik durgunluk endişelerini arttırdı.

Şirketlerin ihale ve tedarik defterleri üzerinde inceleme yapan IHS Markit ve CIPS adlı kurumlar, şirketlerin hizmet alımları endeksinin 50’nin altında olduğunu açıkladı. 50’nin üzerindeki okumalar gelişmenin, altındakiler ise gerilemenin işareti olarak görülüyor.

Buna göre şirketlerin hizmet alımları endeksi Ağustos’da 50,6 iken, Eylül’de 49,5’e düştü. Oysa, ekonomistlerin Eylül beklentisi 50,3’tü.

İmalat ve inşaat sektörlerini epeydir etkisi altında tutan ekonomik daralma, üçüncü çeyreğin endişe verici rakamlarıyla hizmet sektörüne de sıçradığının işaretlerini veriyor. İngiliz ekonomisinin sektör verileri, özellikle Eylül sonuçlarıyla beraber beklenmedik bir tablo çizdi.

Pazardaki şirketlerin ihale ve satın alma defterlerini yorumlayan kurumlar IHS Markit ve CIPS, istihdamda 9 yılın en düşük seviyesine dönüldüğü sonucuna vardı. Ankete katılan şirketler, ayrılan elemanların yerine yenilerini başlatamadıklarından ve müşterilerinin siparişlerini Brexit nedeniyle ertelediklerinden yakındı. Özellikle hizmet sektörünün temsilcileri 2016’daki AB’den ayrılık referandumundan bu yana, sektörün en az iyimser olan grubunu teşkil ediyor.

Veriler, İngiltere ekonomisinin hizmetlerde, imalatta ve inşaatta yedi yıldır ilk kez art arda iki ay üst üste performans düşüklüğüne maruz kaldığını gösteriyor.

İngiltere şirketleri bu hafta, FTSE 100 endeksinin 2016’dan bu yana AB endeksleriyle arasındaki makasın ilk kez bu denli açılmasından dolayı endişeli.

Analizciler, bu yıl telafi için gereken zamanın tükendiği ve Brexit’in 31 Ekim’de planlanan çıkış tarihine kadar iş yatırımlarını ve tüketici harcamalarını vurmaya devam edeceği endişesini taşıyor. Buna bağlı olarak İngiltere Merkez Bankası'nın, faiz oranlarını düşürme olasılığının arttığı da piyasalarda dile getirilmeye başladı.

Bu hafta gelen rakamlar, İngiltere'deki üretimin Eylül ayında üst üste beşinci ayda küçüldüğünü işaret ediyor. Benzer şekilde Euro bölgesi, ABD ve küresel borsalarda da endişelerin yaygın bir şekilde arttığı gözlemleniyor.

Küresel ticaret gerginlikleri ve bunun sonucu olarak görülen talep yavaşlaması, düşen üretimin de başlıca nedeni olarak değerlendirildi. Bundan en çok, otomotiv sektöründekiler şikayet ediyor.

ABD’nin bazı AB mallarına gümrük vergileri uygulaması gibi etkenlerin de üst üste gelmesiyle karamsarlık, etkisini daha da artırıyor.

Şirket satın almalarını ifade eden PMI endeksi, İngiliz şirketlerinin 2009 krizinden bu yana en büyük daralmayı yaşadığını ortaya koydu.

Eylül verilerinin ‘eksi’ gelmesiyle inşaat sektöründekiler huzursuz. Brexit’in etkisiyle bina talebinin azaldığını ve yeni siparişler alamayınca da istihdamda azalmaya gitmek zorunda kaldıklarını bildirdiler.

CIPS’in grup direktörü Duncan Brock, Brexit’in yanısıra küresel ekonomi hareketlerinin de şirketleri, yakıt, yiyecek ve personel masraflarında zora soktuğunu ve geleceğe yönelik iyimserliği de azalttığını açıkladı.

Brock, "Yapılan araştırmada bazı firmalar yurt dışındaki müşterilerin siparişlerini ya ertelediğini ya da alışverişlerinde diğer AB ülkelerine yöneldiğini bildirdi. Brexit’in son ayında bunu tersine çevirecek bir öngörüleri de yok” dedi.

IHS Markit’in baş işletme ekonomisti Chris Williamson ise verilerin ani bir şok şeklinde değil de sinsice gelişen bir talep daralması gibi geldiğini söyledi ve “araştırma, ilk iki çeyrekteki düşüşün ardından bir ekonomik durgunluğa ve GSMH’da %0.1’lik bir gerilemeye işaret ediyor” diye ekledi.

Williamson, "Artan ürkütücü sonuçların, İngiltere Merkez Bankası’nı politika değişikliğiyle ilişkilendirilecek olan bölgelere doğru iteceğini, faiz oranlarındaki bir sonraki hareketin ise düşüş olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

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