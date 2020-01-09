HABER
  4. Brexit, İngiliz Parlamentosu’ndan geçti

Brexit, İngiliz Parlamentosu’ndan geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 22:01 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarı, Avam Kamarası’ndan geçti.İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmak üzere oluşturduğu Brexit yasa tasarısı İngiliz Parlamentosu’ndan onay aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarı, Avam Kamarası’ndan geçti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmak üzere oluşturduğu Brexit yasa tasarısı İngiliz Parlamentosu’ndan onay aldı. Avam Kamarası’nda yapılan oylamada Brexit, 231’e karşı 330 oyla kabul edildi.
Sürecin sonraki adımı ise tasarının Lordlar Kamarası’ndan geçmesi. Hükümet, 22 Ocak’a kadar tasarının Lordlar Kamarasından da geçerek, Kraliçe Elizabeth tarafından onaylanıp yasalaşmasını hedefliyor. Süreç planlandığı gibi ilerlediği takdirde, İngiltere Avrupa Birliği ile olan evliliğini 31 Ocak’ta sonlandıracak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Meclis üyelerinden CHP’li başkana ‘söyleşi’ tepkisiMeclis üyelerinden CHP’li başkana ‘söyleşi’ tepkisi
Erdoğan'dan kritik görüşme!Erdoğan'dan kritik görüşme!

En Çok Okunan Haberler

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Gazeteciler Günü' mesajı

Erdoğan'dan, 'Gazeteciler Günü' mesajı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berfin Özek davasında verilen karar tepki!

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Özgür Özel, tartışma yaratan 'Kâtipler hâkim olsun' kanun teklifini geri çekti!

Özgür Özel, tartışma yaratan kanun teklifini geri çekti!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında dikkat çeken ABD-İran yorumu: Çoktan başlamış olan bir savaş!

Dikkat çeken ABD-İran yorumu: Çoktan başlamış olan bir savaş!

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına yanıt!

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın çağrısına yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.