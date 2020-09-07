Brexit: İngiltere Başbakanı Johnson AB'ye ticaret anlaşması için 15 Ekim'e kadar süre verecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Pazartesi günü yapacağı konuşmada Avrupa Birliği (AB) ile 15 Ekim'e kadar ticaret anlaşması yapılamaması halinde her iki tarafın da "bunu kabul edip, yoluna devam etmesi gerektiğini" söylemesi bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Johnson'ın konuşmasında, "Bu tarihin ötesine sarkan takvimleri düşünmenin hiçbir anlamı yok. O vakte kadar bir anlaşma sağlayamazsak, iki taraf arasında bir serbest ticaret anlaşması olacağını zannetmiyorum ve bu durumda, bunu kabul edip yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diyeceği belirtildi.

Johnson'ın İngiltere'nin AB üyeliğinden ticaret anlaşması yapmadan ayrılmasını da "olumlu bir sonuç" olarak nitelendireceği ifade ediliyor.

İngiltere, 2016'da yapılan referandumun ardından 31 Ocak'ta AB üyeliğinden resmen ayrıldı. Bu tarihte yılsonuna kadar sürecek olan 11 aylık bir geçiş dönemi başladı.

Bu geçiş döneminde, birçok düzenleme aynı şekilde devam ederken, iki tarafından da başta ticaret olmak üzere Brexit sonrası ilişkilerin niteliğini belirleyecek bir anlaşma yapması öngörülüyordu.