Brexit: İngiltere ile AB arasında ticaret anlaşması olmazsa ne olacak?

Görüşmelerde balıkçılık, ticari işletmelere yönelik rekabet düzenlemeleri ve varılacak anlaşmanın hangi kurallara tabi olarak yürürlüğe sokulacağı konularında uyuşmazlık yaşanıyor.

Johnson ile Von der Leyen, Pazartesi akşamı 90 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada anlaşma koşullarının henüz oluşmadığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu hafta Brüksel'e giderek, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelecek.

İngiltere ile AB arasında geçiş döneminin sona ermesinin ardından yürürlüğe girmesi amaçlanan ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmeler devam ediyor ancak uyuşmazlık konularındaki tıkanıklık giderilmiş değil.

Bu dönemin sona ermesiyle AB ile İngiltere arasındaki her türlü anlaşma ve düzenleme de geçersiz olacak.

Bu anlaşma kapsamında da gümrük vergisi ve kota muafiyetinin sürmesi ancak sınır kontrolleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirilmesi öngörülüyor.

Taraflar, 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olacak bir serbest ticaret anlaşması yapılması için görüşmeler yürütüyor.

Bu düzenleme geçiş döneminin sona ereceği 31 Aralık'a kadar yürürlükte kalmayı sürdürüyor.

Bu da iki taraf arasında malların gümrük vergisine tabi olmadan ve çok az sınır kontrollerine maruz kalarak alınıp satılması anlamına geliyordu.

İngiltere, AB üyesi olduğu dönemde gümrük birliği ve ortak pazardan oluşan birliğin ticaret sisteminin bir parçasıydı.

AB, İngiltere'nin en büyük ticaret ortağı. AB, İngiltere'nin ihracatının yüzde 43'ünü, ithalatının da yüzde 51'ini karşılıyor.

Ancak Avustralya tarzı anlaşma ile anlaşmasız Brexit'in aşağı yukarı aynı şey olduğu yorumları yapılıyor.

İngiliz hükümeti, bu durumu "Avustralya tarzı anlaşma" sözleriyle tanımlıyor. Avustralya ile AB arasındaki ticaret büyük oranda WTO düzenlemelerine dayanıyor.

Serbest ticaret anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılması ve her iki tarafın kendi iç onay süreçlerinden geçerek zamanında yürürlüğe girmesi için öngörülen zaman ise giderek daralıyor.

WTO kuralları ne anlama geliyor?

164 üyesi olan WTO, uluslararası ticaret kurallarıyla ilgili düzenlemelerin belirlendiği ve müzakere edildiği bir uluslararası örgüt.

Ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmalarının olmadığı durumlarda ticaret de WTO kurallarına göre yapılıyor.

Her üye devletin kendi gümrük vergileri ve kotalarıyla ilgili bir listesi bulunuyor ve başka ülkelerle ticaret de bu listedeki tanımlanmış düzeylere göre yapılıyor.

Buna da WTO düzenlemeleri adı veriliyor.

AB ile Avustralya'nın yanı sıra ABD, Çin ve Brezilya gibi ülkeler de WTO kuralları çerçevesinde ticaret yapıyor.

Ancak bu ülkelerin belli alanlarda AB ile yapmış olduğu çeşitli ikili anlaşmalar da mevcut.

Örneğin ABD'nin farklı sektörleri kapsayan AB ile 20 civarında ticaret anlaşması bulunurken, Avustralya da 2008 yılında şaraplarının Avrupa pazarını girişini kolaylaştıran bir anlaşmaya imza attı.