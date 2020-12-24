Brexit: İngiltere ile AB arasında ticaret anlaşmasına varılması bekleniyor

Perşembe sabah saatlerinde Boris Johnson ve Ursula von der Leyen'in telefon konuşması yapması ve ardından basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

İki taraf koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir yandan da aylar süren zorlu müzakereleri yürüttü.

İngiltere, AB'den 31 Ocak 2020'de çıkmıştı ancak ticaret işbirliğinin 11 ay daha sürmesine karar verilmişti. Bu geçiş süresi 31 Aralık 2020'de dolmadan önce Ocak ayından itibaren uygulanacak yeni kurallara karar verilmesi, hem Brüksel'de hem Londra'da bu kuralların onaylanması ve anlaşmanın imzalanması gerekiyor.

Brüksel'deki yetkililer, 31 Aralık'ta sona erecek olan Avrupa Birliği (AB) anlaşmalarının sonrasında uygulanacak yeni ticaret anlaşması üzerinde, son tarih yaklaşmadan önce uzlaşmaya çalışıldığını ve muhtemelen Noel günü olan 25 Aralık'tan önce bir ticaret anlaşmasının açıklanabileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki görüşmeler sürerken yetkililer, kısa bir süre içinde ticaret ve güvenlik anlaşmasına varılabileceğini söylüyor.

Son tarih olan 31 Aralık'a yaklaşılırken görüşme trafiği hızlanmış; İngiltere ile Avrupa kıtası arasındaki sularda balıkçılık yapılması ve ortak güvenliğin nasıl sağlanacağı üzerine tartışmalar yoğunluk kazanmıştı.

Anlaşma olmaması halinde iki tarafın da ithalat ve ihracat için ödeyeceği vergiler artacak, bu da ilgili ürünlerin fiyatlarını etkileyecek. Bunu engellemek için iki tarafın da yoğun çaba harcadığı belirtildi.

BBC politika editörü Laura Kuenssberg, son dönemde Johnson ve von der Leyen'in imzalanacak metnin son halini alması için dört kez telefonda görüştüğünü; müzakerecilerin son birkaç detay üzerine çalıştığını söyledi.

Bu detaylar arasında İngiltere kara sularında farklı balık türleri için farklı avlanma kotaları belirlemek de var.

Avrupa Adalet Divanı'nın yeni anlaşma kapsamında bir rolü olmayacak. Tarafların anlaşmazlık durumunda AB hukuku yerine uluslararası hukuka bağlı kalınacak farklı bir sistem üzerinde anlaştığı belirtiliyor.

Buna ek olarak, beş yıl içinde taraflar yeni balıkçılık anlaşmaları yapacak. Böylece sürecin sonunda İngiltere'nin, kendi sularındaki balıkların üçte ikisini avlama hakkına sahip olması planlanıyor.