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Brexit: İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı, gündeminde AB'yle varılan anlaşma var

19.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

İngiltere Parlamentosu, 37 yıl sonra ilk kez Cumartesi günü toplandı. Parlamento'nun gündeminde, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'yle (AB) vardığı Brexit Anlaşması var.

Brexit: İngiltere Parlamentosu 37 yıl sonra Cumartesi günü toplandı, gündeminde AB'yle varılan anlaşma var

Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, milletvekillerine anlaşmayı onaylamaları çağrısı yaptı.

"Ülkeyi birleştirmenin vakti geldi" diyen Johnson, anlaşmanın İngiltere'ye 31 Ekim'de AB'den ayrılma fırsatı verdiğini söyledi.

Johnson, Parlamento'nun Brexit Anlaşması'nı bugün oylamasını istedi.

Ancak oylamanın bugün yapılıp yapılamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow'ın kararıyla önce iktidardaki Muhafazakar Parti'den ihraç edilen milletvekili Oliver Letwin'in değişiklik önergesi oylanacak.

Önergenin kabul edilmesi halinde, Brexit Anlaşması İngiltere Parlamentosu'nda bugün oylanmayacak ve milletvekillerine anlaşmayı daha detaylı şekilde incelemeleri için süre verilecek.

İngiltere Parlamentosu daha önce Brexit Anlaşması'nı 3 kez reddetmişti.

Bu kez oylamanın çok yakın geçmesi bekleniyor.

İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay ise AB'den ayrılmayı bir kez daha ertelemek istemediklerini söyledi.

CORBYN: ANLAŞMA ETKİSİNDEN DE KÖTÜ, REDDEDİLMELİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise son anlaşmanın, eski başbakan Theresa May'in vardığı anlaşmadan da kötü olduğunu belirterek reddedilmesini istedi.

Corbyn, Brexit konusunda son sözü yeniden halkın söylemesi gerektiğini söyledi.

Diğer muhalefet partilerinin yanı sıra Muhafazakar Parti'nin azınlık hükümetine dışardan destek veren Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) de daha önce anlaşmayı desteklemediğini açıklamıştı.

İşçi Partisi'nin en az 9 milletvekilinin anlaşmaya destek vermesi bekleniyor.

Başbakan Johnson, geçen ay Muhafazakar Parti'den ihraç ettiği 21 milletvekilinin bazılarının da anlaşmaya destek vermelerini umuyor.

Oliver Letwin'in önergesinin kabul edilmesi halinde, hükümetin Parlamento'nun bugünkü oturumuna son vermesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson daha önce kabul edilen bir yasa uyarınca, anlaşma bugün onaylanmazsa veya İngiltere Parlamentosu ülkenin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasına onay vermezse, birlikten Brexit'in en az 31 Ocak'a kadar ertelenmesini talep etmek zorunda.

Johnson ise Brexit'in bir kez daha ertelenmesinin "gereksiz" olduğunu ve "halkın siyasetçilere güvenini azaltacağını" savunuyor.

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