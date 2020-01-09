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  4. Brexit: İngiltere'de Avam Kamarası AB'yle varılan anlaşmayı onayladı

Brexit: İngiltere'de Avam Kamarası AB'yle varılan anlaşmayı onayladı

09.01.2020 21:00 | Son Güncelleme

Avam Kamarası'nın 231'e karşı 330 oyla onayladığı anlaşma önümüzdeki hafta Lordlar Kamarası'nda görüşülecek. İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak.

Brexit: İngiltere'de Avam Kamarası AB'yle varılan anlaşmayı onayladı

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) üyeliğinden ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmayı onayladı.

Avam Kamarası'nın 231'e karşı 330 oyla onayladığı anlaşma, önümüzdeki hafta Lordlar Kamarası'nda görüşülecek.

Anlaşma Lordlar Kamarası'ndan da geçerse, Kraliçe İkinci Elizabeth'in de onayıyla yasalaşmış olacak.

Lordlar Kamarası anlaşma metninde herhangi bir değişiklik yaparsa, anlaşma tekrar oylanmak üzere yeniden Avam Kamarası'na gelecek.

İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak.

11 aylık geçiş süreci

Avam Kamarası'nın onayladığı anlaşma ise İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından öngörülen 11 aylık geçiş sürecinde gümrük birliğinin devam etmesini ve ülkedeki AB vatandaşlarının mevcut haklarının korunmasını da öngörüyor.

AB ve İngiltere Brexit sonrası, geçiş döneminin ardından kuracakları ilişki düzeyini belirleyecek bir anlaşmaya varmaya çalışacak.

İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimi, Brexit'i 31 Ocak'ta gerçekleştirme vaadiyle seçime giren Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti açık farkla kazanmıştı.

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