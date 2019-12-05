Brexit - İngiltere'de erken seçime bir hafta kaldı, AB yanlıları ve karşıtları sandıkta ne yapacak?

Brexit yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin ne şekilde yapılacağı ülkeyi ikinci kez erken genel seçime götürüyor. Ancak seçimin en önemli konusu hala Brexit mi?

Seçime yalnızca bir hafta kala, seçmene göre ülkenin gündemindeki en önemli sorunlar hangileri?

Ve bu süreçte Brexit konusunun seçmenin oy tercihindeki önemi arttı mı azaldı mı?

Bu sorulara yanıt bulabilmek için üç önde gelen şirketin 4 hafta önce seçim kampanyası başlarken ve Kasım sonu itibarıyla yaptıkları kamuoyu yoklamalarının ortalamasını alarak karşılaştırmalar yaptık.

Ulusal Sağlık Hizmeti'ne verilen önem arttı

Her üç kamuoyu yoklaması da son dört hafta içinde Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) konusuna seçmen tarafından verilen önemin en az 5 puan arttığına ve yoklamalardan ikisine göre bu konunun seçmen nezdinde birinci sıraya yükseldiine işaret ediyor.

Dolayısıyla ana muhlefetteki İşçi Partisi'nin bu konuya odaklanmasının seçmenler üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkün.

İklim krizi konusundaki kaygıların seçmen gözündeki önemi de bir miktar artmış ama iklim yine de seçmenin en çok önem verdiği konular arasında görece arka sıralarda.