Brexit İngiltere’de Mağaza Kapattırıyor

İngiltere’de Avrupa Birliği’nden çıkış süreciyle ilgili yaşanan belirsizlikler ve artan enflasyon ekonomik endişeleri artıyor. Sterlinde yaşanan değer kaybı, perakende sektöründen son beş yılın en düşük verilerini de beraberinde getiriyor. Yılın ilk altı ayında ülkede kapanan mağaza sayısının 2 bin 700 olduğu bildiriliyor ve sadece Haziran ve Eylül ayları arasında işsiz kalanların sayısı 21 bin.
İngiltere perakende sektöründe alarm zilleri çalıyor. Zira gelen veriler pek parlak değil. 2018’in ilk altı ayında ülkenin en kalabalık 500 ana caddesinde bin 123 mağaza iflas etti. Yılın ikinci yarısından beklentiler ise daha karamsar.
Ulusal perakende bilgi alışverişi merkezinin Financial Times için derlediği verilere göre İngiltere’de 200’den fazla alışveriş merkezi krizde. Alışveriş zincirlerinin büyük bölümü Amerikan yatırımı.
Giyim ve elektronik mağazaları Brexit’in de içinde olduğu ekonomik daralma etkisine yenik düşüyor. Perakende sektörünü vuran bir başka neden küresel bir etken olan internet üzerinden alışveriş sağlayan siteleri.
Restoran zincirlerinin de kapanmaya başladığı ülkede işletmeler alım gücünün düşmesinden dolayı, dışarıda yeme içme de azalıyor. Borç yapılandırmalarında da gözle görülür bir artış var.
Beşten fazla satış noktası bulunan mağaza zincirleri dikkate alınarak hazırlanmış verilerde en çok kayıp elektronik mağaza zincirlerinde. İngiltere’nin önde gelen elektronik mağaza zinciri Maplin, daha yılın başında 50 mağaza kapattı.
Kapanmalarda ikinci sıra, yeme içme sektörünün İtalyan temsilcileri. Jamie Oliver, Prezzo, Strada gibi büyük zincirler kredi kuruluşlarına yeniden borç yapılandırması başvurusu yapanlar arasında yer alıyor.
En sert darbeyi Londra’daki mağaza ve restoranlar aldı. 716 yer kepenk kapattı ve yerine ancak yarısı kadarı sayılabilecek 448 mağaza açıldı.
Uzmanlara göre, kapanmasalar bile şu an İngiltere’nin hiç bir yerinde yılı kazançla kapatabilecek işyeri yok. Süpermarketler, kitapçılar, dondurmacılar ve kahve zincirleri ayakta kalma mücadelesinde.
Satıcılar, harcamalarını kısan halk ve online alışveriş cazibesi birleşimine, “kusursuz fırtına” diyor. İngiltere’nin ana caddelerinden sorumlu Devlet Bakanı Jake Berry, hükümetin bu sorunları çözmede kararlı olduğunu belirtti. 675 milyon Sterlin yeni alışveriş tarzlarına uyum için harcanacak. Maliye Bakanı Phillip Hammond ise küçük mağazaları kurtarma planı için 900 milyon sterlin sözü verdi. İşsizlik oranı yüzde 4’ten yüzde 4,1’e ilerledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum