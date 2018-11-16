Brexit İngiltere’de Mağaza Kapattırıyor

İngiltere’de Avrupa Birliği’nden çıkış süreciyle ilgili yaşanan belirsizlikler ve artan enflasyon ekonomik endişeleri artıyor. Sterlinde yaşanan değer kaybı, perakende sektöründen son beş yılın en düşük verilerini de beraberinde getiriyor. Yılın ilk altı ayında ülkede kapanan mağaza sayısının 2 bin 700 olduğu bildiriliyor ve sadece Haziran ve Eylül ayları arasında işsiz kalanların sayısı 21 bin.

İngiltere perakende sektöründe alarm zilleri çalıyor. Zira gelen veriler pek parlak değil. 2018’in ilk altı ayında ülkenin en kalabalık 500 ana caddesinde bin 123 mağaza iflas etti. Yılın ikinci yarısından beklentiler ise daha karamsar.

Ulusal perakende bilgi alışverişi merkezinin Financial Times için derlediği verilere göre İngiltere’de 200’den fazla alışveriş merkezi krizde. Alışveriş zincirlerinin büyük bölümü Amerikan yatırımı.

Giyim ve elektronik mağazaları Brexit’in de içinde olduğu ekonomik daralma etkisine yenik düşüyor. Perakende sektörünü vuran bir başka neden küresel bir etken olan internet üzerinden alışveriş sağlayan siteleri.