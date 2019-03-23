Brexit karşıtı 1 milyon İngiliz sokağa döküldü

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkma süreci olarak bilinen ve AB ile İngiltere arasında krize yol açan Brexit’i protesto eden yaklaşık 1 milyon vatandaş Londra sokaklarına döküldü. Protestocular ikinci bir referandum çağrısında bulundu.

İngiltere’nin Brexit sürecine girmesiyle birlikte İngiltere’de bulunan vatandaşlar ‘’Halka Bırakın’’ isimli kampanya ile birlikte Parlemento binası önünde bir araya geldi. Düzenlenen mitinge yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı resmi olarak açıklanırken, Londra’nın belirli noktalarında trafik akışı yürüyüş sebebiyle durduruldu. Londra’nın en büyük parkı olan Hyde Park’ta bir araya gelen yüz binlerce kişi, şarkılar, pankartlar ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarıyla Parlemento binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

“Yapılan gösteriler, yürüyüşler, istekler artık dikkate alınmalı”

İngiltere Parlementosu yanında kurulan sahnede birçok kişi konuşma gerçekleştirirken, Londra Belediyesinin Belediye Başkanı Sadık Khan toplanan kalabalığa seslendi. Khan konuşmasında "Artık yeter, İngiltere halkının, Brexit konusunda söz sahibi olma zamanı geldi. Yapılan gösteriler, yürüyüşler, istekler artık dikkate alınmalı. Bugün buraya gelerek İngiltere’nin geleceği için endişe duyan sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.