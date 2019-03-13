Brexit karşıtı ve destekçileri Parlemento önünde eylem gerçekleştirdi

Bugün gerçekleştirilen Brexit oylaması öncesinde Parlemento binası önünde toplanan 2 grup Brexit lehine ve alehinde sloganlar attı.

Yapılan oylama öncesi Brexit’e karşı olan bir grup ise yaptıkları açıklamada, ’’ Bugün Parlementoda yapılan oylama hakkında hissettiklerim şu şekilde. Yapılan bu oylama daha önceden gerçekleştirilen oylamalardan daha farklı olacaktır. Bizler yaklaşık 3 yıldır Brexit fikri ile mücadele veriyoruz. Bu kararsızlıktan çıkmanın en önemli yolu verilen bu kararı iptal etmek olacaktır. ’’açıklamalarında bulundu. Diğer bir Brexit karşıtı vatandaş ise . ’’ Parlemento önüne her hafta geliyorum. Brexit kararına karşı tepkimi gösteriyorum. Brexitten sonra işlerimizi kaybedeceğiz, fakirleşeceğiz, sağlık sistemi hakkında ciddi sıkıntılar olacak, eğitim sistemi ve ülke ziyaretlerimiz kötü anlamda etkilenecektir.’’sözleriyle brexit kararından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Bir İngiliz vatandaşı ise ’’ Avrupa Birliği vatandaşıyım ve bunun benden alınmasını istemiyorum. Özgürce yaşam ve açık görüşlülüğe inanıyorum. Kalp kırıklığıyla yaşıyorum. Çünkü genç insanların şansları ellerinden alınıyor. Bu ülkeyi fakirleştirecek olan 3’ncü bir oylamanın kesinlikle olmasını istemiyorum. Kalbim kırık çünkü sahip olduğum Avrupa vatandaşlığı benden alınmak isteniyor.’’açıklamalarında bulundu.

Brexit karşıtı gösterilerin gerçekleştirildiği sırada karşı grup olarak Parlemento önüne gelen Brexit destekçileri ise ’’ Bizler demokrasiye inanıyoruz. Bir oylama gerçekleştirildi ve bunun sonucunda Brexit süreci başladı. Bunun anlamı bizlerin başka Avrupa Birliğinden ayrılmamız dışında başka şansımızın olmadığıdır. Bazı kişiler bu durumu sonlandırmak istiyorlar. Çünkü demokrasiye inanmıyorlar. Bizler de bugün burada onları durdurmak için mücadele veriyoruz. Parlemento’da olanlar bizlerin yetkileriyle bu hakkı savunuyorlar. Bizler de yapılan oylama ile onlara Avrupa Birliğinden ayrılmamız gerektiğini söyledik. Onlarda bizlerin isteğini yerine getiriyor.’’ açıklamalarını yaptılar.