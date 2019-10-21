"Brexit konusunda ek süre hiç kimsenin çıkarına değil"

PARİS (AA) - Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, İngiltere Parlamentosunda Avrupa Birliği (AB) ile varılan yeni Brexit anlaşmasının oylamasının ertelenmesinin ardından, ek sürenin hiç kimsenin çıkarına olmayacağını belirtti.

Ndiaye, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Brexit konusunda İngiliz parlamentosunda gerçekleştirilecek oylamaların zaman kazanmak için yapılmaması gerektiğini söyledi.

Sibeth Ndiaye, "Ek süre hiç kimsenin çıkarına değil." dedi.

- Erteleme talebi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi 31 Ekim'de AB'den çıkarma sözüne rağmen Brüksel'den üç aylık erteleme talebinde bulunmuştu. Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini isteyen Johnson, mektuba imza atmamış, Brüksel'e gönderdiği diğer mektupta da yeni bir ertelemenin neden "kötü bir fikir" olduğunu izah etmişti.

Johnson, AB ile vardığı anlaşmayı 31 Ekim'e kadar parlamentodan geçirmeyi başarırsa, yeni bir ertelemeye gerek kalmayacak. Ancak parlamentonun anlaşmaya onay vermemesi veya AB'nin erteleme talebini reddetmesi durumunda İngiltere, ay sonunda AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak.