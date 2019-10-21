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"Brexit konusunda ek süre hiç kimsenin çıkarına değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 18:09 | Son Güncelleme

Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye: - "(Brexit konusunda) Ek süre hiç kimsenin çıkarına değil"

PARİS (AA) - Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, İngiltere Parlamentosunda Avrupa Birliği (AB) ile varılan yeni Brexit anlaşmasının oylamasının ertelenmesinin ardından, ek sürenin hiç kimsenin çıkarına olmayacağını belirtti.

Ndiaye, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Brexit konusunda İngiliz parlamentosunda gerçekleştirilecek oylamaların zaman kazanmak için yapılmaması gerektiğini söyledi.

Sibeth Ndiaye, "Ek süre hiç kimsenin çıkarına değil." dedi.

- Erteleme talebi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi 31 Ekim'de AB'den çıkarma sözüne rağmen Brüksel'den üç aylık erteleme talebinde bulunmuştu. Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini isteyen Johnson, mektuba imza atmamış, Brüksel'e gönderdiği diğer mektupta da yeni bir ertelemenin neden "kötü bir fikir" olduğunu izah etmişti.

Johnson, AB ile vardığı anlaşmayı 31 Ekim'e kadar parlamentodan geçirmeyi başarırsa, yeni bir ertelemeye gerek kalmayacak. Ancak parlamentonun anlaşmaya onay vermemesi veya AB'nin erteleme talebini reddetmesi durumunda İngiltere, ay sonunda AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak.

- Johnson'ı erteleme istemeye mecbur bırakan yasalar

İngiltere Parlamentosu, 37 yıl sonra ilk kez bir cumartesi günü toplanarak yeni Brexit anlaşmasını görüşmüştü.

Görüşmelerin ardından Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un kararıyla anlaşmadan önce bir değişiklik önergesi oylanmıştı.

Anlaşma üzerine yapılacak oylamanın Brexit için gerekli tüm yasal düzenlemeler geçene kadar ertelenmesini içeren değişiklik, 306'ya karşı 322 oyla kabul edilmişti.

Parlamento, geçen ay da 19 Ekim saat 23.00'e kadar Brexit anlaşmasının kabul edilmemesi durumunda olası bir anlaşmasız ayrılığı önlemek için hükümeti yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan tasarıya onay vermişti.

31 Ekim'de ülkeyi AB'den çıkaracağını söyleyen Johnson, oylama sonunda yaptığı açıklamada, "AB ile bir ertelemeyi müzakere etmeyeceğim ve yasalar da beni buna zorlayamaz." demişti.

- Yeni anlaşma

İngiltere ile AB, geçen perşembe günü Brexit konusunda yeni bir anlaşmaya varmıştı. Daha önce 3 kez reddedilen anlaşmada tepkilere yol açan Kuzey İrlanda'ya ilişkin "tedbir maddesi" kaldırılarak, yeni bir düzenlemeye yer verilmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016'da yapılan Brexit referandumunda, yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı alınmıştı ancak İngiltere'de seçmenlerin yüzde 46'sı, Galler'de yüzde 47'si, Kuzey İrlanda'da yüzde 56'sı, İskoçya'da ise yüzde 62'si AB üyeliğinin devamından yana oy kullanmıştı.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart olan Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti.

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Brexit Fransa Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye

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