Brexit krizindeki İngiltere'de yeni referandum ihtimali güçleniyor

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Margaret Beckett, hükümetin ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) politikasının ülkeyi anayasal krize soktuğunu söyledi.

Brexit konusunda yeni referandum için kampanya yürüten "Halkın Oyu" grubunun Londra'da düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Beckett, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Becow'un, Brexit anlaşmasının milletvekillerince 3. kez oylanmasını engellemesiyle hükümetin Brexit siyasetinin girdiği çıkmazı değerlendirdi.

"Ülkede kesinlikle bir anayasal kriz var." ifadesini kullanan Beckett, "Ancak bilinmesi gereken bir şey var ki bu krize parlamento başkanı yol açmadı. Krize yol açan, elindeki her yetkiyi parlamentoyu kendi anlaşması dışında herhangi bir şeyi değerlendirmekten ve başka herhangi bir karar almaktan alıkoymak için kullanan başbakandır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Theresa May'in parlamentodaki yetkilerini kötüye kullandığını savunan Beckett, "İngiltere tarihinde önemli bir konu hakkında değil May gibi tarihteki en büyük yenilgiyi alan, dikkate değer bir yenilgi alıp görmezden gelen hiçbir başbakan olmamıştır. Kendi kurallarını kendisinin yaptığını zannediyor ancak parlamento başkanı kendisine 'Hayır, yapamazsın.' dedi." ifadelerini kullandı.