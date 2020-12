Brexit: Manş'ın iki yakasında da zafer olarak sunulan ticaret anlaşması

Avrupa Komisyonu, anlaşmanın her iki taraf açısından da dengeli ve adil bir bütün oluşturduğunu söyledi.

Artık kimse birbirini anlaşmasız ayrılıkla tehdit edemeyecek, kıta Avrupası ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda geniş kesimler için sinir bozucu ve can yakıcı bir hal alan belirsizlik ortadan kalkacaktı. Tarihsel bir andı bu.

Bir an için Brüksel'de ülkelerini temsil eden 27 ülkenin büyükelçilerinin yerine koyun kendinizi. Noel sabahı AB'nin Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier ile anlaşmanın detaylarını konuşmak üzere toplantıya çağırıldılar.

2000 sayfalık anlaşma metni her bir ülkenin başkentinden onay almak zorunda. Her ülkenin veto hakkı var, ama bunu kullanmaları beklenmiyor. Müzakereler sırasında baş müzakereci Barnier üye ülkeleri atılan her adımdan haberdar etti.

Anlaşmanın aynı şekilde yılın ilk günlerinde Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

O onay verilene kadar anlaşmanın maddelerinin yıl başından itibaren geçici olarak yürürlüğe girmesine AB yasaları izin veriyor.

Yeni yılda yeni dönem: Güçlükler ve belirsizlikler

Brexit kararı 2016 referandumuyla alındıysa da hiç bir şeyin değişmediği uzun bir geçiş sürecinden sonra, ayrılığın gerçek hayatta somut olarak ne anlama geldiğini herkes yeni yılda, 31 Aralık'tan sonra anlayacak.

Sonuçta bir anlaşmaya varılmış olması, anlaşmasız bir ayrılığın olası sert etkilerinden kaygılanan herkesi rahatlatmış olsa da, aslında mümkün olan en sert Brexit anlaşmalarından birine varıldı. Bir önceki Muhafazakar Başbakan Theresa May'in vaad ettiği sorunsuz, kesintisiz ayrılış sürecinin çok uzağındayız.